NRW-Wetter heute: Wo es zu Starkregen, Gewitter und Sturmböen kommt

Mittwoch, 19. Juli

+ © Christoph Hardt/Imago In Teilen von NRW wird es am Nachmittag des 19. Juli ungemütlich (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

In NRW wird es am Mittwoch (19. Juli) ungemütlich: Laut Deutschem Wetterdienst sind in bestimmten Regionen Starkregen, Gewitter und Sturmböen möglich.

Köln – Schlechte Aussichten für Menschen, die am Nachmittag des 19. Juli in NRW einen Ausflug ins Freie unternehmen möchten: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind für einzelne Regionen im Bundesland am Mittwoch Gewitter sowie Starkregen und Sturmböen angesagt.

24RHEIN zeigt, wo schlechtes Wetter in NRW heute besonders wahrscheinlich ist.