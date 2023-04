Nadelöhr bei Dortmund: ADAC warnt zum Ende der Osterferien vor Stau

Verkehrsmeldung

Am Wochenende enden die Osterferien in NRW. Eine Autobahn bei Dortmund könnte dann richtig voll werden, befürchtet der ADAC.

Dortmund – Zwei Wochen Entspannung und Urlaub sind so gut wie vorbei. Die Osterferien enden in NRW und am Montag (17. April) beginnt wieder die Schule sowie eine neue Arbeitswoche. Die erste Urlaubswelle des Jahres 2023 ist vorbei. Vorher könnte es aber noch einmal richtig voll werden. Vor allem auf einer Autobahn bei Dortmund, weiß RUHR24.

Osterferien enden in NRW – A1 bei Dortmund wird zum Nadelöhr

Ferienzeit ist Reisezeit und es ist nicht unüblich, dass es auf den Autobahnen und Straßen in Richtung Urlaub voller wird. Bereits zum Osterferien-Start in NRW warnten der ADAC und die Autobahn Westfalen vor Verkehrschaos. Jetzt, zum Ende der Ferien, könnte es wieder voller werden.

Gleich sieben Bundesländer beenden am kommenden Wochenende (15. und 16. April) ihre Ferien. Mit Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen ist nahezu aus allen Himmelsrichtungen mit Reiseverkehr zu rechnen.

Die größten Stautage erwartet der ADAC am Freitag (14. April) und am Sonntagnachmittag (16. April). In Nordrhein-Westfalen steht vor allem die A1 bei Dortmund im Fokus.

Nordrhein-Westfalen vor Ende der Osterferien – ADAC warnt vor Staus und Baustellen

Die Autobahn 1 ist vor allem bei Urlaubern beliebt, die in den Norden reisen wollen – und anschließend zurückfahren. Allerdings befindet sich die viel befahrende Autobahn seit Jahren im Umbau. In Zukunft sollen weite Strecken der Autobahn dreispurig verlaufen, weswegen es aktuell zu mehreren Baustellen zwischen Dortmund und Hamburg kommt. Erst im vergangenen Monat war die A1 in NRW für ein Wochenende voll gesperrt.

Der ADAC sieht eine erhöhte Staugefahr für die A1 zwischen Bremen und Hamburg sowie zwischen Dortmund und Köln. Allerdings gibt der Automobilclub auch eine leichte Entwarnung: Die Staulage sei nicht ganz so angespannt wie zu Ferienbeginn oder an Ostern selbst (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

