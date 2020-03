Razzia gegen Hooligans? Großeinsatz der Polizei in NRW - mehrere Ruhrgebietsstädte betroffen

Insgesamt 31 Durchsuchungen

Die Polizei Oberhausen hatte am Dienstagmorgen (3. März) einen Großeinsatz. In gleich sechs NRW-Städten haben die Einsatzkräfte eine Razzia durchgeführt.

Von den Razzien am frühen Dienstagmorgen waren unter anderem vier Städte aus dem Ruhrgebiet betroffen.

Der Hintergrund des Polizeieinsatzes der Polizei Oberhausen war zunächst unklar.

Laut Informationen des WDR bestehe ein Zusammenhang zur Hooligan-Szene.

Ruhrgebiet/NRW - Der Dienstag (3. März) startete in gleich mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen mit einer Razzia der Polizei Oberhausen. In Oberhausen, Essen, Wesel, Bochum, Borken und Duisburg haben die Einsatzkräfte insgesamt 31 Objekte durchsucht. Welches Ziel die Untersuchungen konkret hatten, ist bislang nicht eindeutig bestätigt, berichtet RUHR24.de*.

Polizei führt Razzia unter anderem in Ruhrgebiets-Städten durch

Oberhausen (20)

Essen (6)

Wesel (2)

Bochum (1)

Borken (1)

Duisburg (1)

Laut WDR-Informationen könnten die durchgeführten Razzien jedoch im Zusammenhang mit gewalttätigen Personen aus der Fußballhooligan-Szene stehen. Bestätigt wurde diese Vermutung vonseiten der Polizei bislang jedoch nicht. Weitere Details werde die Polizei Oberhausen in einer späteren Meldung bekannt geben, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung zu dem Einsatz.

Hintergrund der Razzia in NRW: Personen aus der Hooligan-Szene?

Zunächst müsse abgewartet werden, bis die Einsatzkräfte die Gebäude gesichert hätten, so ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Weitere Maßnahmen könnten sich daran anschließen.

Dass der groß angelegte Polizeieinsatz tatsächlich etwas mit der Hooligan-Szene zu tun haben könnte, liegt nahe. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Schlägereien zwischen Fußballhooligans, bei denen auch Unbeteiligte in Gefahr gerieten. Bereits im Oktober 2019 führte die Polizei Oberhausen in mehreren Städten in NRW Razzien durch. Die Beamten stellten damals unter anderem etliches Beweismaterial sicher. mit dpa-Material

