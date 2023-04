7,8 Millionen Euro: Dortmunder können sich um Geld vom Land NRW bewerben

Finanzspritze

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Das Land NRW stellt 150 Millionen Euro für soziale Einrichtungen bereit. Auch in Dortmund können Anträge gestellt werden.

Dortmund – Soziale Einrichtungen helfen Menschen jeden Alters und in allen Lebenslagen. Das können Tafeln wie in Bochum sein, wo die Einrichtung einen wahren Ansturm in der Energiekrise erlebt. Aber auch Jugendtreffs und Seniorengruppen gehören zur Sozialinfrastruktur in Dortmund. Durch die steigenden Preise haben viele soziale Einrichtungen zu kämpfen, eine Finanzspritze soll helfen, wie RUHR24 erfuhr.

Land NRW stellt 150 Millionen Euro zur Unterstützung von Tafeln und Seniorentreffs bereit

Insgesamt stellt das Land NRW 150 Millionen Euro zur Unterstützung bereit. In Dortmund können davon 7,8 Millionen Euro eingesetzt werden, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Ab sofort können Träger von sozialen Angeboten in Dortmund Anträge stellen – bis zum 31. Mai (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Der neue Dortmund-Newsletter von RUHR24 – jetzt anmelden! Unser kostenloser Dortmund-Newsletter versorgt euch täglich mit den Top-News aus der Stadt: Ob Politik, Wirtschaft, Sport oder Promi – damit entgeht euch nichts, was in Dortmund passiert.

Dortmund profitiert von Millionenpaket vom Land: Soziale Einrichtungen können Anträge stellen

Der Vordruck kann ausgefüllt an staerkungspaktsozialesdo@stadtdo.de versendet werden. Am Ende entscheidet dann die Stadt Dortmund, ob der Antrag bewilligt wird und wie viel Geld fließt. Anträge stellen können zum Beispiel:

Sozial- und Schuldnerberatungen

Tafeln

Kleiderkammern

Sozialkaufhäuser

Lebensmittelverteiler

Wohnungslosen- und Suchtberatungseinrichtungen

Erwerbslosenzentren

Seniorentreffs

Begegnungseinrichtungen

Nachbarschaftsnetzwerke in den Stadtteilen

Eine finanzielle Unterstützung aus dem Paket gibt es grundsätzlich für „krisenbedingte Mehrausgaben“. Dazu zählen: Gestiegene Energiekosten oder auch gestiegene Kosten für Dienstleistungen oder die Anschaffung von neuen Produkten. Personalkosten können nur unter bestimmten Voraussetzungen gefördert werden. Eine Förderung gibt es auch für Trainer in Ausbildung in NRW.

Rubriklistenbild: © Lobeca/ Ulli Winkler/ Imago/ Collage: RUHR24