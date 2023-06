Wohnungsmarkt

Die Mieten in Nordrhein-Westfalen steigen immer weiter. Doch in manchen Städten und Landkreisen ist das Wohnen noch vergleichsweise günstig.

Hamm – Wohnen wird teurer: Der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche hat sich bei Wiedervermietungen seit 2010 in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt um mehr als 44 Prozent erhöht – nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung von rund 5,51 Euro auf etwa 7,91 Euro im Jahr 2022.

Ausreißer gibt es einige: Die höchsten Mieten in NRW zahlt man aktuell in Köln. In der Millionen-Metropole kostete die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter im vergangenen Jahr 12,45 Euro. Zum Vergleich: In Gelsenkirchen zahlt man beispielsweise durchschnittlich 6,13 Euro für den Quadratmeter.

Mieten in NRW steigen: Wo Wohnen noch am günstigsten ist

In welchen kreisfreien Städten und Landkreisen der Mietpreis pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2022 noch am günstigsten war (in aufsteigender Reihenfolge von günstig nach teuer):

Höxter (Landkreis): 5,93 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt): 6,13 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Hagen (Kreisfreie Stadt): 6,28 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Märkischer Kreis (Landkreis): 6,39 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Herne (Kreisfreie Stadt): 6,56 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Hochsauerlandkreis (Landkreis): 6,63 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Remscheid (Kreisfreie Stadt): 6,68 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Recklinghausen (Landkreis): 6,69 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Lippe (Landkreis): 6,77 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Hamm (Kreisfreie Stadt): 6,78 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Herford (Landkreis): 6,79 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Duisburg (Kreisfreie Stadt): 6,95 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Ennepe-Ruhr-Kreis (Landkreis): 6,95 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Oberhausen (Kreisfreie Stadt): 6,97 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Unna (Landkreis): 7,05 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Olpe (Landkreis): 7,11 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Wuppertal (Kreisfreie Stadt): 7,16 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Soest (Landkreis): 7,17 Euro pr o Quadratmeter

(Landkreis): o Quadratmeter Oberbergischer Kreis (Landkreis): 7,23 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Bottrop (Kreisfreie Stadt): 7,31 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Wesel (Landkreis): 7,43 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Kleve (Landkreis): 7,45 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Heinsberg (Landkreis): 7,48 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Minden-Lübbecke (Landkreis): 7,50 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Warendorf (Landkreis): 7,52 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Siegen-Wittgenstein (Landkreis): 7,52 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Bochum (Kreisfreie Stadt): 7,62 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Steinfurt (Landkreis): 7,63 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Düren (Landkreis): 7,72 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Solingen (Kreisfreie Stadt): 7,76 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Borken (Landkreis): 7,78 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Coesfeld (Landkreis): 7,78 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Mühlheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt): 7,78 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Mönchengladbach (Kreisfreie Stadt): 7,80 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Gütersloh (Landkreis): 7,81 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Essen (Kreisfreie Stadt): 7,85 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Euskirchen (Landkreis): 7,94 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Viersen (Landkreis): 8 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Krefeld (Kreisfreie Stadt): 8,03 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Paderborn (Landkreis): 8,07 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Bielefeld (Landkreis): 8,26 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Dortmund (Kreisfreie Stadt): 8,49 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Städteregion Aachen (Landkreis): 9,05 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Mettmann (Landkreis): 9,12 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Leverkusen (Kreisfreie Stadt): 9,20 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Rheinisch-Bergischer Kreis (Landkreis): 9,27 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Rhein-Kreis Neuss (Landkreis): 9,52 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Rhein-Sieg-Kreis (Landkreis): 9,62 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Rhein-Erft-Kreis (Landkreis): 9,90 Euro pro Quadratmeter

(Landkreis): pro Quadratmeter Bonn (Kreisfreie Stadt): 11,11 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Münster (Kreisfreie Stadt): 11,49 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Düsseldorf (Kreisfreie Stadt): 11,54 Euro pro Quadratmeter

(Kreisfreie Stadt): pro Quadratmeter Köln (Kreisfreie Stadt): 12,45 Euro pro Quadratmeter

Die Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung reichen aktuell bis in das Jahr 2022. Die Tendenz steigender Mieten zeichnet sich aber auch im fortlaufenden Jahr ab. Nicht nur die Mieten steigen, sondern auch der Anteil der Mietausgaben an den Gesamtausgaben vieler Menschen steigt: Haushalte in ganz Deutschland geben durchschnittlich mehr als ein Viertel ihres gesamten Einkommens für die Miete aus. Das ergab eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2022.

Obwohl die Mieten in Hamm noch vergleichsweise günstig sind, steigen sie seit einem Jahrzehnt kontinuierlich an. Die Lage ist angespannt. Könnte der geförderte Wohnungsbau eine Lösung sein?

Rubriklistenbild: © Marijan Murat/dpa