Massenanfall von Verletzten in Gladbeck: Schüler und Lehrer mit Atemnot

Feuerwehreinsatz

+ © Maximilian Koch/Imago In Gladbeck rückte die Feuerwehr zu einer Förderschule aus: Viele Schüler und Lehrer klagten über Atemwegsreizungen. (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

Zahlreiche Lehrer und Schüler einer Förderschule in Gladbeck klagten über Atemwegsreizungen. Die Ursache: völlig unklar.

Gladbeck – Die Feuerwehr Gladbeck rückte am Freitagvormittag zu einem „Massenanfall von Verletzten in den Gladbecker Süden“ aus, heißt es in einer Mitteilung.

Förderschule in Gladbeck: Zahlreiche Schüler und Lehrer hatten Luftnot

Demnach klagte eine große Anzahl von Schülern und Lehrkräften in einer Förderschule in Gladbeck (NRW) über Atemwegreizungen und Luftnot. 15 Personen wurden notärztlich untersucht und versorgt. Die Feuerwehrleute führten umfangreiche Messungen durch, konnten Schulareal aber keinen Reizstoff nachweisen. Das Gebäude wurde anschließend wieder freigegeben.

50 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Recklinghausen und umliegenden Städten waren vor Ort im Einsatz. Die Ursache für die Symptome bei Lehrern und Schülern ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittel nun. (OTS/pen)