Bocholt, Rheine, Lippstadt: Die Kirmes-Termine fürs Wochenende in NRW

Achterbahn, Riesenrad, Zuckerwatte

In NRW gibt es am Wochenende (15./16. Oktober) zahlreiche Kirmes-Termine – unter anderem in Köln und Bocholt. Die Kirmes-Termine fürs Wochenende im Überblick.

Köln – Autoscooter oder Achterbahn fahren, gebrannte Mandeln essen und von Stand zu Stand schlendern – am kommenden Wochenende (15./16. Oktober 2022) finden in Nordrhein-Westfalen wieder einige Volksfeste statt, unter anderem auch in Köln und Lippstadt. 24RHEIN zeigt die aktuellen Kirmes-Termine in NRW im Überblick.

Kirmes in NRW: Kirmes-Termine am Wochenende (14./15./16. Oktober 2022) im Überblick

Bocholter Kirmes: Autoscooter, Riesenrad, Riesenschaukel – Kirmes-Feeling bis 17. Oktober

Die Bocholter Kirmes gilt als eine der größten Volksfeste im Münsterland und läuft noch bis Montag, 17. Oktober 2022. Geöffnet ist sie meist ab 11 Uhr. Besucher können sich dort auch in diesem Jahr auf zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen freuen. Unter anderem gibt es einen Autoscooter, ein Riesenrad, aber auch Karussells und die Riesenschaukel „Konga“.

Wann? Donnerstag, 13. Oktober bis Montag, 17. Oktober 2022

Wo? In der Bocholter Innenstadt, rund um den Berliner Platz, Gasthausplatz, Historisches Rathaus

+ Auch im Oktober finden in NRW noch zahlreiche Kirmessen statt – (Archivbild). © Rüdiger Wölk/Imago

Kirmes Köln: Kirmes Chorweiler startet am 14. Oktober 2022

Auch in Köln gibt es Mitte Oktober wieder eine Kirmes. Die Kirmes in Chorweiler startet am 14. Oktober. Geöffnet ist sie täglich von 14 bis 22 Uhr. Etwa zwei Wochen später findet übrigens in Köln auch wieder die Deutzer Herbstkirmes statt. Die Planungen dafür laufen bereits. In diesem Jahr soll es auf der Deutzer Kirmes sogar ein besonderes Sicherheitskonzept geben.

Wann? Von Freitag, 14. Oktober, bis Montag, 17. Oktober

Von Freitag, 14. Oktober, bis Montag, 17. Oktober Wo? Auf dem Liverpooler Platz in Chorweiler (Stadtbezirk Köln-Chorweiler)

Kirmes Rheine: Herbstkirmes 2022 – ab 14. Oktober 2022

Am 14. Oktober startet außerdem die „Herbstkirmes“ in Rheine. 2022 wird bereits die 536. Herbstkirmes in Rheine gefeiert.

Wann? Freitag, 14. Oktober bis Montag, 17. Oktober 2022

Wo? Drei Standorte: Emstorplatz, Elisabethplatz und die Innenstadt von Rheine

Kirmes Lippstadt: „Lippstädter Herbstwoche“ 2022 – inklusive Feuerwerk und verkaufsoffener Sonntag

Jahrmarkt-Feeling gibt es ab dem 15. Oktober auch wieder auf der „Lippstädter Herbstwoche“. Neben zahlreichen Attraktionen können sich Besucherinnen und Besucher dort auch auf ein Feuerwerk freuen, zudem wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Wann? Samstag, 15. Oktober bis Sonntag, 23. Oktober

Wo? Innenstadt, 59555 Lippstadt

