Ambulanter Notdienst überlastet: NRW richtet digitale Lösung ein

Die Menschen in NRW leiden unter einer starken Virenlast in der Vorweihnachtszeit. Ein digitales Ärzteangebot soll für Entlastung sorgen.

Dortmund – Der Viren-Advent geht weiter. Dortmund erlebt einen wahren Grippe-Rekord – die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Das Coronavirus ist weiter präsent und das RS-Virus treibt bereits seit November sein Unwesen in NRW. Die Arztpraxen und sind überlastet. Das Land NRW reagiert und will vor allem für die Jüngsten der Gesellschaft eine Alternative anbieten, weiß RUHR24.

Viren über NRW – digitales Angebot soll Kinderärzte im Land entlasten

Die Menschen in NRW ächzen unter der Virenlast, die im Land umherschwirrt. Influenza, Corona und das RS-Virus – viele Menschen sind derzeit erkrankt. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten in den Kliniken und Arztpraxen am Anschlag. Die Lage sei sehr angespannt, berichten beispielsweise die Universitätskliniken Köln, Düsseldorf und Essen der Deutschen Presse-Agentur (DPA). „Ein Höhepunkt der Infektionen mit Influenza und RSV ist aktuell deutschlandweit nicht abzusehen“, sagt ein Sprecher.

Weil auch viele Kinder mit dem RS-Virus kämpfen, Praxen überfüllt sind und die Weihnachtsfeiertage für geschlossene Arzttüren sorgen, will das Land NRW gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein Abhilfe schaffen.

Ab dem 24. Dezember wird regelmäßig eine Videosprechstunde angeboten, in der Eltern und ihre Kinder die ersten Maßnahmen mit Kinderärztinnen und -ärzten besprechen können. Der Vorteil: Mütter und Väter können am Bett ihres kranken Kindes sitzen bleiben und via Smartphone, Tablet oder Laptop sich zuschalten.

Kind krank an Weihnachten: Online-Sprechstunde in NRW soll Eltern helfen

Und so funktioniert die Online-Sprechstunde:

Anruf bei der Hotline unter: 0211 / 5970 7284

Daten werden aufgenommen.

Der Teilnahmelink kommt via SMS und/oder E-Mail. Zudem gibt es TAN, um an der Sprechstunde teilnehmen zu können.

Nun geht es ins virtuelle Wartezimmer. Wartezeit mit einplanen.

Sobald eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt frei ist, beginnt die Videosprechstunde.

Für die Nutzung sei keinerlei zusätzliche Software nötig. Eltern werden direkt auf eine Webseite geleitet, in der die Videosprechstunde stattfinden kann.

Online-Sprechstunde von Kinderärzten in NRW: Wochenende und Feiertags geöffnet

„Mit dem zusätzlichen Beratungsangebot per Video sollen Eltern erkrankter Kinder aus ganz Nordrhein-Westfalen eine weitere Anlaufstelle haben, die Orientierung zur Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Arztbesuches bietet. Ich hoffe, dass so die Notdienstpraxen gerade während der Weihnachtstage ein Stück weit entlastet werden“, erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

+ Kinderärzte arbeiten im Dezember 2022 am Limit. © Joseffson/Imago

Die digitale Sprechstunde kann in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 31. Januar 2023 unter folgenden Uhrzeiten stattfinden:

Mittwochnachmittags von 16 bis 22 Uhr

Wochenende und Feiertage von 10 bis 22 Uhr

Arztpraxen in NRW bekommen mehr Personal

Nichtsdestotrotz will die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein auch in den Praxen vor Ort Tatsachen schaffen. Der Kinder- und Jugendnotdienst werde ausgebaut und das Personal in den Haus- und Kinderarztpraxen aufgestockt, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit wolle man dem starken Patientenandrang entgegenwirken. Mit DPA-Material

