Karneval, Konzerte, Kirmes: Events und Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte

Karneval, Kirmes, Konzerte – in NRW ist im Herbst einiges los.

Im Herbst stehen in NRW zahlreiche Veranstaltungen und Events an, die man nicht verpassen sollte. Kirmes, Konzerte und Karneval – die Tipps für den Herbst.

Köln – In Nordrhein-Westfalen ist der Herbst eingekehrt – Blätter färben sich bunt, die Temperaturen sinken. Doch obwohl nun also auch die „ungemütlichen“ Tage wieder mehr werden, gibt es auch im Herbst einige Events und Veranstaltungen, die immer einen Besuch wert sind. Ob Konzert, Kirmes oder die Sessionseröffnung des Kölner Karnevals: Im Herbst ist einige los in NRW.

NRW: Kirmes-Termine im Herbst 2022 in Köln, Soest und Münster

Im Herbst nochmal eine Runde mit dem Riesenrad drehen, Schokofrüchte essen und spüren, wie das Adrenalin bei einer Fahrt mit der Achterbahn „Wilde Maus“ durch den Körper schießt – das ist bis November dank der zahlreichen Kirmes- und Volksfest-Termine in NRW möglich. So startet im Oktober zum Beispiel die Deutzer Herbstkirmes in Köln, der Simon-Juda-Markt in Euskirchen oder die Sim Jü in Werne. Die Kirmes-Termine im Herbst in NRW im Überblick:

Sprödentalkirmes in Krefeld: Freitag, 30. September 2022 bis Sonntag, 9. Oktober 2022

Freitag, 30. September 2022 bis Sonntag, 9. Oktober 2022 Bocholter Kirmes: Donnerstag, 13. Oktober bis Montag, 17. Oktober

Donnerstag, 13. Oktober bis Montag, 17. Oktober Kirmes in Köln-Chorweiler: Freitag, 14. Oktober bis Montag, 17. Oktober

Freitag, 14. Oktober bis Montag, 17. Oktober Sim Jü in Werne : Samstag, 22. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober 2022

: Samstag, 22. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober 2022 Herbstsend in Münster : Samstag, 22. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022

: Samstag, 22. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022 Simon-Juda-Markt in Euskirchen: Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022

Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022 Deutzer Herbstkirmes 2022: Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022

Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022 Allerheiligenkirmes Soest: Mittwoch, 2. November bis Sonntag, 6. November 2022

NRW: Konzerte im Herbst 2022 – Backstreet Boys, K.I.Z, Kraftklub, die Prinzen, Andrea Berg

Auch in Punkto Konzerte ist im Herbst in NRW einiges geboten. So treten in der Lanxess Arena in Köln unter die „Backstreet Boys“ auf. Einige Konzerte in Köln, Düsseldorf und Dortmund im Überblick:

Köln Lanxess Arena: Backstreet Boys am 10. Oktober 2022

Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle: Lea am 5. Oktober 2022

Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle: Die Prinzen am 20. November 2022

Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle: Kraftklub am 21. November 2022

Dortmund Westfalenhallen: Apache 207 Apache Tour am 12. Oktober 2022

Dortmund Westfalenhallen: Backstreet Boys am 4. November 2022

Dortmund Westfalenhallen: Andrea Berg am 12. November 2022

NRW: Sessionsstart des Kölner Karnevals am 11.11 um 11:11 Uhr

Nicht zu vergessen, das wohl wichtigste Event im November im Rheinland: Die Sessionseröffnung des Kölner Karnevals am 11. 11. . Sowohl das Sessionsmotto 2023 als auch das designierte Kölner Dreigestirn stehen bereits fest. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 11. November, heißt es dann pünktlich um 11.11. Uhr endlich wieder „Kölle Alaaf“.

NRW: Erste Weihnachtsmärkte starten im November 2022 – unter anderem in Köln, Düsseldorf, Essen

Hat der November erstmal begonnen, lässt auch Weihnachten nicht mehr allzu lange auf sich warten. In einigen NRW-Metropolen starten dann schon die ersten Weihnachtsmärkte, so zum Beispiel in Aachen, Köln, Essen, Duisburg und Düsseldorf. Unter anderem beginnt dort am 17. November der „Markt der Engel“ am Neumarkt.

Ein Überblick, welche Weihnachtsmärkte in einigen NRW-Städten unter anderem im November starten:

Markt der Engel am Neumarkt in Köln vom 17. November bis 23. Dezember 2022

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln vom 17. November bis 23. Dezember 2022

Kölner Hafenweihnachtsmarkt vom 18. November 2022 bis 1. Januar 2023

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom vom 21. November bis 23. Dezember 2022

Weihnachtsmarkt in Duisburg vom 10. November bis 30. Dezember 2022

Internationaler Weihnachtsmarkt Essen von 12. November bis 23. Dezember 2022

Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Altstadt von 17. November bis 30. Dezember 2022

Aachener Weihnachtsmarkt vom 18. November bis 23. Dezember 2022

