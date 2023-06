Tausende NRW-Bürger können bis zu 2418 Euro im Jahr für Urlaub kassieren

Facebook

Tausende Bürger in NRW können vom Staat rund 2400 Euro im Jahr kassieren. Nicht nur bei Urlaub, auch bei Krankheit fließt das Geld.

Dortmund – Tausende Menschen in NRW pflegen Tag für Tag ihre Angehörigen. An Urlaub ist da kaum zu denken. Was viele nicht wissen: Eine Auszeit ist durchaus möglich und kann sogar von der Pflegekasse bezahlt werden. RUHR24 erklärt, wie das geht.

Geld für Urlaub: Tausende NRW-Bürger können „Verhinderungspflege“ beantragen

Möglich macht den Urlaub für Pflegende in NRW die sogenannte „Verhinderungspflege“. Das Geld wird von der Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Personen der Pflegegrade 2 bis 5 übernommen (hier weitere NRW-News bei RUHR24 lesen).

Bis zu sechs Wochen können Pflegende sich die „Verhinderungspflege“ auszahlen lassen, wenn sie entweder Urlaub machen oder durch Krankheit oder anderen Gründen vorübergehend an der Pflege gehindert sind.

Pflegeversicherung übernimmt Geld während Urlaub und Krankheit Tausender NRW-Bürger

Die Pflegeversicherung übernimmt dann die Kosten für die Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst, durch Einzelpflegekräfte, ehrenamtlich Pflegende, aber auch durch nahe Angehörige.

Um wie viel Geld geht es? Maximal bis zu 1612 Euro kann die Pflegeversicherung von den Pflegekosten für maximal sechs Wochen pro Jahr übernehmen. Voraussetzung ist aber, dass die Pflegeperson die pflegebedürftige Person bereits seit insgesamt sechs Monaten pflegt.

Pflegegeld wird während Urlaub und Krankheit an Tausende NRW-Bürger weitergezahlt

Das zuvor bezogene Pflegegeld wird für den ersten und den letzten Tag der Abwesenheit voll und dazwischen zur Hälfte ausgezahlt. Ein Beispiel des Bundesministeriums für Gesundheit:

Die Pflegeperson erkrankt an 15 Tagen oder geht in den Urlaub und hat Anspruch auf die „Verhinderungspflege“.

Vorab wurde Pflegegeld für Pflegegrad 4 in Höhe von 728 Euro monatlich bezogen.

Für den ersten und letzten Tag der Ersatzpflege wird das volle Pflegegeld bezahlt (von 728 Euro).

An den übrigen 13 Tagen wird noch ein hälftiges Pflegegeld in Höhe von 157,73 Euro gezahlt (50 Prozent von 728 Euro = 364 Euro × 13/30 = 157,73 Euro).

Danach wird das Pflegegeld wieder in voller Höhe gezahlt.

Wichtig: Reicht das von der Pflegekasse im Rahmen der Verhinderungspflege zur Verfügung gestellte Budget nicht aus, können Pflegebedürftige zusätzlich einen Teil des Kurzzeitpflege-Budgets in Höhe von bis zu 806 Euro in Anspruch nehmen und damit die Leistungen für die Verhinderungspflege aufstocken.

NRW-Bürger können während Urlaub oder Krankheit bis zu 2418 Euro im Jahr beantragen

Das Kurzzeitpflege-Budget reduziert sich dann um den jeweiligen Anteil, höchstens jedoch um 806 Euro. Theoretisch stehen also pro Jahr bis zu 2418 Euro für die Verhinderungspflege zur Verfügung.

Übrigens: Seitens des Landes NRW kann man als Urlauber auch nochmal Geld abstauben. Zielgruppe dieses Fördergelds sind allerdings Familien mit geringem Einkommen.

