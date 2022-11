NRW-Feiertag heute am 1. November – alle Infos zum Einkaufen in den Niederlanden

Allerheiligen

Der 1. November ist mit Allerheiligen in NRW ein Feiertag. Die Geschäfte haben geschlossen. Doch in andere Bundesländer sowie in die Niederlande kann man zum Einkaufen hinfahren.

Dortmund – Was für eine angenehme Aussicht. Am 1. November ist in NRW ein Feiertag und zahlreiche Menschen können den freien Tag genießen. Eigentlich ist das eine gute Möglichkeit, mal entspannt einkaufen zu gehen. Doch die Geschäfte haben in Köln, Dortmund und Co. geschlossen? Muss man auf einkaufen verzichten? Nein, denn unsere Nachbarn in den Niederlanden haben keinen Feiertag, wie RUHR24 berichtet.

Bundesland NRW Feiertag 1. November, Allerheiligen Thema Einkaufen in den Niederlanden

NRW-Besucher kaufen in Holland ein – die Niederländer haben am 1. November keinen Feiertag

Obwohl es auch in den Niederlanden viele Katholiken gibt, gehen die NRW-Nachbarn etwas anders mit Sonn- und Feiertagen um. Denn die Geschäfte haben am 1. November geöffnet (mehr News in NRW bei RUHR24).

So werden zahlreiche Menschen aus NRW am 1. November in die niederländischen Grenzstädte wie Venlo, Roermond, Enschede, aber auch Nimwegen oder Arnheim fahren.

Ein Besuch in Venlo lohnt sich für die NRW-Besucher. Aktuell (vom 15. Oktober bis zum 6. November) finden die sogenannten Streek Weken Venlo (Regionale Wochen) statt. In der Innenstadt kann man neben dem Einkaufen auch Gerichte aus regionalen Produkten probieren.

Einkaufen in den Niederlanden am 1. November: Roermond, Venlo und andere Städte öffnen Pforten

Zahlreiche Restaurants, Cafés und Landwirte aus der Region machen, wie es auf der Homepage des Venloer Stadtmarketings heißt, mit. Die Geschäfte zum Einkaufen haben von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Traditionell fahren zahlreiche Besucher aus NRW am 1. November nach Venlo. Es wird mit einem hohen Besucheraufkommen gerechnet.

+ Einkaufen in den Niederlanden am 1. November – in Venlo bereiten sich die Geschäfte auf NRW-Besucher vor. © IMAGO / Deutzmann

Neben Venlo gehört Roermond zu den häufig besuchten Zielen von Menschen aus NRW an Feiertagen. Sowohl in der Innenstadt als auch im bekannten Outlet-Center haben die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Feiertag in NRW am 1. November: Geschäfte haben circa von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet

Weiter nördlich liegen die NRW-Grenzstädte Nimwegen, Arnheim und Enschede. Auch dort werden am 1. November zahlreiche Besucher aus NRW erwartet. Corona spielt beim Einkaufen am 1. November in den Niederlanden übrigens keine Rolle mehr. Es gibt weder eine 3G-Regel, noch eine Maskenpflicht.

Feiertage in den Niederlanden Zahlreiche Feiertage in den Niederlanden sind identisch zu denen in Deutschland. So sind der 1. Januar (Neujahr), Karfreitag, Ostern, Ostermontag, der 30. April (Koninginnedag), 5. Mai (Tag der Befreiung), Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag sowie der 25. und 26. Dezember Feiertage. Das heißt jedoch nicht, dass zwangsläufig die Geschäfte an diesen Tagen geschlossen sind – lediglich am 25. Dezember sind wirklich alle Geschäfte geschlossen.

Geschäfte haben an Allerheiligen in NRW geschlossen – andere Bundesländer haben keinen Feiertag

Sind die niederländischen Städte die einzige Möglichkeit für die Einwohner in NRW, am 1. November irgendwo shoppen zu gehen? Lediglich in den katholisch dominierten Bundesändern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen ist Allerheiligen am 1. November ein Feiertag, wie auch wa.de berichtet. In den protestantischen Bundesländern wie Niedersachsen, Hessen oder den östlichen Regionen haben die Geschäfte geöffnet.

