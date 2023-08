„Do it fast“: Neues Event kommt 2023 nach Dortmund

Facebook

Sportfans kommen im August 2023 in Dortmund voll auf ihre Kosten. Ein nächstes Event inklusive Meisterschaft kündigt sich an.

Dortmund – Der August 2023 wird in Dortmund sportlich. Neben einem großen Radsport-Event findet nun auch eine NRW-Meisterschaft im Stadtgebiet statt. RUHR24 weiß mehr.

NRW-Meisterschaft wird in Dortmund ausgetragen – „Do it fast“ auf Phoenix West

Sportfans aus Dortmund kommen im Sommermonat voll auf ihre Kosten. Es startet nicht nur die neue Bundesliga-Saison mit Heimspielen von Borussia Dortmund, auch die Deutschland-Tour macht einen Halt in der Ruhrgebietsmetropole. Am 26. August rollt eine „Karawane“ durch die Stadt – hunderte Radsportler sind im Dortmunder Süden unterwegs.

Wer sich lieber selbst sportlich betätigen und sich womöglich mit den Besten aus Nordrhein-Westfalen messen möchte, der hat am 20. August auf Phoenix-West die Möglichkeit dazu.

Die Sommer-Edition des Sportevents „Do it fast“ lädt wieder alle Läufer von jung bis alt nach Dortmund ein – und hat einen besonderen Run im Gepäck

Dortmund richtet NRW-Meisterschaft aus – 10 Kilometer laufen für Bestzeiten

„Wir freuen uns, Austragungsort der NRW-Meisterschaften zu sein und hoffen auf schnelle Zeiten in den verschiedenen Altersklassen“, gibt Veranstalter Marcus Hoselmann von „upletics“ bekannt. Was bedeutet das für die Teilnehmer? Der Veranstalter verspricht, dass sich am Konzept von „Do it fast“ nichts ändere.

Zusätzlich kommt nur die NRW-Meisterschaft hinzu, an der Athletinnen und Athleten teilnehmen können, die ein Startrecht für Vereine oder Leichtathletik-Gemeinschaften im Leichtathletik-Verband Nordrhein oder im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen besitzen. Kurzum: Es geht um Punkte und Bestzeiten.

Die Meisterschaft wird über eine Strecke von 10 Kilometern ausgetragen. Der Veranstalter schreibt, dass die Laufstrecke „flach und schnell“ sei. Der Startschuss fällt um 9 Uhr. Anmeldungen für den Lauf sind auf der Webseite von „Do it fast“ ab sofort möglich.

+ Auf dem Phoenix-West-Gelände im Dortmunder Süden wird das Lauf-Event „Do it fast“ ausgetragen. © Rupert Oberhäuser/Imago

„Do it fast“ in Dortmund – Lauf-Event mit NRW-Meisterschaft im Stadtgebiet

Aber auch Hobby-Läufer und Freizeitsportler kommen auf ihre Kosten. Neben dem Meisterschaftslauf findet auch der 10-Kilometer-Fast-Run sowie der 10-Kilometer-Easy-Run statt. Wer etwas weniger laufen und schwitzen möchte, der kann am 5-Kilometer-Lauf teilnehmen.

Die jüngsten Sportler sind beim „Kids Run“ am besten aufgehoben. Gelaufen werden hier 400 Meter – auch in Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Als Belohnung gibt es eine Urkunde mit der persönlichen Laufzeit im Anschluss an das Event. Hinzu kommt eine Erfrischung sowie weitere Verpflegung. Anmeldungen sind bis zum 6. August möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, Kinder laufen kostenlos.

