Das sind die 32 besten Dörfer in NRW – nur eines liegt im Ruhrgebiet

NRW kann nicht nur Großstadt, NRW kann auch Dorf. Das Land hat nun 32 NRW-Dörfer ausgezeichnet. Nur ein prämiertes Dorf liegt im Ruhrgebiet.

Dortmund – Köln, Düsseldorf, das Ruhrgebiet – Nordrhein-Westfalen ist eigentlich für seine großen Städte und Metropolregionen bekannt. Doch auch die vielen Dörfer auf dem Land haben ihren Charme. RUHR24 verrät, welchen 32 Gemeinden das Land NRW nun Medaillen in Bronze, Silber und Gold verliehen hat.

Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft Initiatoren Land NRW, Landwirtschaftskammer Ausgabe des Wettbewerbs 27

Bestes Dorf in NRW: Land kürt Benroth, Lütgeneder, Marbeck und Milchenbach zu den Siegern

Mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will das Land NRW den ländlichen Raum stärken. Denn: „Ländliche Räume sind Heimat und ökonomische, ökologische wie soziale Grundpfeiler unseres Landes“, so NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU).

Von 415 Bewerber-Dörfern in NRW hat eine Bewertungskommission alle Dörfer bereist und in verschiedenen Bereichen bewertet – etwa geplante Investitionen, soziales und kulturelles Leben, Architektur, Natur, Umwelt und den Gesamteindruck.

32 Dörfer in NRW gehören zu den besten im Land: Benroth, Lütgeneder, Marbeck und Milchenbach siegen

Dabei hat die Kommission folgendes Ranking erstellt:

Dorf Gemeinde/Kreis Medaille Benroth Gemeinde Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) Gold Lütgeneder Stadt Borgentreich (Kreis Höxter) Gold Marbeck Stadt Borken (Kreis Borken) Gold Milchenbach Stadt Lennestadt (Kreis Olpe) Gold Arfeld Stadt Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein Silber Billiig Stadt Euskirchen (Kreis Euskirchen) Silber Buke Gemeinde Altenbeken (Kreis Paderborn) Silber Eicherscheid Gemeine Simmerath (Städteregion Aachen) Silber Freilingen Gemeinde Blankenheim (Kreis Euskirchen) Silber Gey Gemeinde Hürtgenwald (Kreis Düren) Silber Kelz Gemeinde Vettweiß (Kreis Düren) Silber Kirchveischede Stadt Lennestadt (Kreis Olpe) Silber Linden-Neusen Stadt Würselen (Städteregion Aachen) Silber Niederhelden Stadt Attendorn (Kreis Olpe) Silber Oberveischede Stadt Olpe (Kreis Olpe) Silber Oberbrügge-Ehringhausen Stadt Halver (Märkischer Kreis) Silber Ottfingen Gemeinde Wenden (Kreis Olpe) Silber Referinghausen Stadt Medebach (Hochsauerlandkreis) Silber Robringhausen Gemeinde Anröchte (Kreis Soest) Silber Schweinheim Stadt Euskirchen (Kreis Euskirchen) Silber Veen Gemeinde Alpen (Kreis Wesel) Silber Weslarn Gemeinde Bad Sassendorf (Kreis Soest) Silber Berzbach Gemeinde Much (Rhein-Sieg-Kreis) Bronze Dringenberg Stadt Bad Driburg (Kreis Höxter) Bronze Godelheim Stadt Höxter (Kreis Höxter) Bronze Grevenstein Stadt Meschede (Hochsauerlandkreis) Bronze Horst Stadt Heinsberg (Kreis Heinsberg) Bronze Hörste Stadt Lage (Kreis Lippe) Bronze Oberodenthal Gemeine Odenthal (Rheinisch-Bergischer-Kreis) Bronze Sabbenhausen Stadt Lüdge (Kreis Lippe) Bronze Straberg Stadt Dormagen (Rhein-Kreis-Neuss) Bronze Stukenbrock-Senne Stadt Schloß Holte-Stuckenbrpck (Kreis Gütersloh) Bronze

Einziges prämiertes Dorf aus dem Ruhrgebiet ist Alpen im Kreis Wesel. Die Gemeinde liegt rund 15 Kilometer nordwestlich von Duisburg.

So schön die Auszeichnung für die Dörfer auch ist: Gut steht es nicht um alle. Da, wo es gute Verbindungen in die großen Städte gibt, entwickeln sich Dörfer zu beliebten Wohngegenden. Fernab der Ballungsräume in NRW sterben die Dörfer dagegen so gut wie aus.

Land NRW will mit Wettbewerb Dörfer ermutigen, Prozesse anzustoßen

Das Land NRW will dem Trend mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ entgegenwirken. Er soll Prozesse anstoßen und Dörfer einen Schub bei der Weiterentwicklung geben. Bürger sollen angespornt werden, sich zu engagieren – und Bewohner anderer Dörfer als Vorbilder dienen (Hier weitere NRW-News bei RUHR24 lesen).

Die vier Gold-Dörfer in NRW – Benroth, Lütgeneder, Marbeck und Milchenbach – sind nun für den bundesweiten Wettbewerb um das beste Dorf Deutschlands qualifiziert.

