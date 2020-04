Coronavirus in NRW: Demonstration in Köln aufgelöst +++ Leopoldina empfiehlt Öffnung der Schulen

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus. Im Live-Ticker informiert RUHR24 über alle Entwicklungen und Zahlen zur Covid-19-Pandemie im Bundesland.

In NRW breitet sich das Coronavirus* weiter aus.

breitet sich das Coronavirus* weiter aus. Seit Beginn der Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-Cov-2*, zählt das Bundesland 26.333 Infizierte (davon 12.832 Genesene) und 569 Tote.

, ausgelöst durch den Erreger Sars-Cov-2*, zählt das Bundesland 26.333 Infizierte (davon 12.832 Genesene) und 569 Tote. Alle Entwicklungen zu Covid-19 lesen Sie im Live-Ticker von RUHR24.

Update, 12.26 Uhr: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen sobald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise wieder zu öffnen. In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Wissenschaftler heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden.

Coronavirus in NRW: Leopoldina empfiehlt schrittweise Öffnung der Schulen

Ob die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer den Empfehlungen der Wissenschaftler folgen? Angela Merkel hatte die Studie der Leopoldina als "sehr wichtig" für das weitere Vorgehen bezeichnet.

Update, 11.27 Uhr: In Köln musste am Ostersonntag (12. April) eine nicht angemeldete Demonstration in der Innenstadt aufgelöst werden. Trotz der Coronavirus-Regeln in NRW zogen, so berichtet es die Polizei, rund 60 Menschen durch die Stadt.

Coronavirus in NRW: Polizei muss Demonstration in Köln auflösen - 15 Anzeigen

Die Teilnehmer demonstrierten unter anderem gegen die Zustände im Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Die meisten Demonstranten liefen laut Polizei davon, als die Einsatzkräfte dazukamen. Insgesamt ist Anzeige gegen 15 Menschen erstattet worden.

Montag (13. April), 9.55 Uhr: Die Fallzahlen für NRW gaben zuletzt leichten Grund zur Hoffnung. Die Zahl der "Neu-Genesenen" näherte sich zuletzt immer mehr der Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen an. Heute könnte das Gesundheitsministerium NRW möglicherweise erstmals mehr Genesene als Neu-Infizierte an einem Tag vermelden.

Coronavirus in NRW: Hoffen auf wichtiges Etappenziel im Kampf gegen Covid-19

Allerdings gilt es die Zahlen der Wochenenden mit Vorsicht zu genießen. Wegen der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege stieg die Zahl am ersten Werktag der neuen Woche oft deutlich stärker an als den "freien" Tagen zuvor. Ähnlich könnte es sich auch nach dem langen Osterwochenende zutragen.

Derweil haben die Abiturienten im Kreis Heinsberg, der nach wie vor zu den am stärksten vom Coronavirus (alle NRW-Themen)* betroffenen Gebieten zählt, in einem offenen Brief an die Landesregierung eine Absage der schriftlichen Abiturprüfungen gefordert. So berichtet es die WAZ. NRW hält grundsätzlich an den Prüfungen, die ab dem 12. Mai geschrieben werden sollen, fest.

Coronavirus in NRW: Schüler aus Heinsberg fordern Absage der schriftlichen Abiturprüfungen

Den Heinsberger Schülern gehe es keineswegs darum, sich vor den anstehenden Abiturprüfungen zu drücken. Vielmehr fürchten sie, dass sich der Notendurchschnitt vieler Schüler verschlechtern würde. Viele hätten demnach Erkrankte in der Familie und einige bangen auch um den Arbeitsplatz der Eltern, was für zusätzlichen psychischen Druck sorge. cke

