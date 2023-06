Karte mit NRW-Badeseen: Maximal 50 Minuten Anfahrt

Daten von IT NRW

Eine Karte von IT NRW, dem Statistischen Landesamt, zeigt die genaue Lage der Badeseen in NRW. Keiner ist mehr als 50 Minuten entfernt.

Dortmund – Ein Ausflug zu einem der vielen Badeseen in NRW ist der Klassiker in den Sommerferien. Die meisten Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland erreichen den nächsten See innerhalb von 20 Minuten. Doch wo liegen die Seen in NRW genau? Eine Karte von IT NRW, dem Statistischen Landesamt, gibt Aufschluss.

Fläche aller Badeseen in NRW 20.023 Hektar (28.000 Fußballfelder) Größter See in NRW Möhnesee (1000 Hektar) Tiefster See in NRW Rursee (circa 70 Meter)

Badeseen in NRW: Liste und Karte zeigen die genaue Lage

Gut zu erkennen ist, dass es die Menschen am Niederrhein besonders gut haben. Dort ist die Dichte der Badeseen NRW-weit am höchsten. Das gilt besonders für die Regionen rund um den Rhein.

Besonders wenige Badeseen gibt es dagegen in Teilen des Kreises Siegen-Wittgenstein ganz im Süden des Landes sowie im Kreis Lippe in Ostwestfalen. Dort kann eine Pkw-Fahrt zu einem NRW-Badesee bis zu 50 Minuten dauern.

Zunächst für den Überblick – so sind die Badeseen von NRW über das Land verteilt:

+ Eine Karte des Statistischen Landesamts NRW (IT NRW) zeigt die genaue Lage der Badeseen in Nordrhein-Westfalen. © IT NRW

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hat zudem eine Liste, in der alle Badeseen in NRW aufgelistet sind, veröffentlicht. Diese Badeseen und Gewässer gibt es in NRW und hier liegen sie:

Badesee / Gewässer Gemeinde Aasee Gummersbach Aggertalsperre Gummersbach\t Alberssee Lippstadt\t Auesee\t Wesel\t Badesee Echtz\t Düren Badesee Effeld Wassenberg Badesee Kapusch Hückelhoven\t Hückelhoven\t Badesee Lahde\t Petershagen\t Badesee Langenfeld\t Langenfeld (Rhld.)\t Badesee Mindener Wald\t Hille\t Badestrand Eschauel\t Nideggen\t Badeweiher\t Marl Barmener See Jülich Bettenkamper Meer Moers Bevertalsperre Hückeswagen Biggesee Attendorn und Olpe Blausteinsee Eschweiler Bleibtreusee Hürth Borlefzener See\t Vlotho Bruchertalsperre\t Marienheide Buddenkuhle\t Lengerich Drilandsee Gronau (Westf.)\t Dürener See\t Düren Eisberbachsee Simmerath Escher Badesee\t Köln Eyller See\t Kerken Feldmarksee\t Sassenberg Freilinger See\t Blankenheim Freizeitanlage Höxter-Godelheim\t Höxter\t Freizeitsee Alpen-Menzelen\t Alpen Freizeitzentrum Varenholz\t Kalletal\t Fühlinger See\t Köln Glörtalsperre Breckerfeld Großenbaumer See\t Duisburg Großer Silbersee\t Leverkusen GroßerWeserbogen Porta Westfalica Haarener Baggersee Hamm Heiderbergsee\t Brühl Hennetalsperre\t Meschede Hillebachsee Winterberg Hitdorfer See\t Leverkusen Horstmarer See\t Lünen Kleiner Kaarster See\t Kaarst Kronenburger See\t Dahlem Kruppsee\t Duisburg Lago Laprello\t Heinsberg Liblarer See\t Erftstadt Lingesetalsperre\t Marienheide Lippe-See\t Paderborn Listertalsperre Meinerzhagen und Drolshagen Millinger Meer\t Rees Möhnesee Möhnesee Naturbad Xanten-Wardt\t Xanten Naturerlebnisbad Einruhr\t Simmerath Naturfreibad Heil\t Bergkamen Naturfreibad Kessel\t Goch Naturfreibad Wachtendonk\t Wachtendonk Neptun\t Krefeld\t Nesthauser See\t Paderborn\t Nievenheimer See\t Dormagen\t Otto-Maigler-See\t Hürth Pröbstingsee\t Borken\t Rotter-See\t Troisdorf\t Ruhr\t Bochum Rurtalsperre Schwammenauel\t Simmerath\t Seaside Beach/Baldeneysee\t Essen\t See am Kleihügel\t Espelkamp\t Seebad Haltern\t Haltern am See Silbersee II\t Haltern am See Sorpetalsperre\t Sundern (Sauerland) Tenderingssee\t Voerde (Niederrhein)\t Ternscher See\t Selm Torfmoorsee\t Hörstel Tuttenbrocksee Beckum Unterbacher See\t Düsseldorf Vingster Baggersee\t Köln Waldbad Steinhagen\t Steinhagen Waldsee\t Krefeld Wankumer Heidesee\t Wachtendonk Wassersportsee Zülpich\t Zülpich Wisseler See\t Kalkar\t Wolfssee\t Duisburg\t Wuppertalsperre\t Remscheid\t Zieselsmaar\t Kerpen\t

Übrigens: Die größte Seenlandschaft hat der Kreis Wesel. Zusammengerechnet sind dort alle Seen zusammen 2375 Hektar groß, also so groß, wie umgerechnet 3300 Fußballfelder. Es folgen der Kreis Kleve (1798 Hektar) und der Kreis Soest (1227 Hektar).

Liste und Karte der Badeseen in NRW zeigt auch Qualität des Wassers

Wer genauer ins Detail gehen will, kann in der interaktiven Karte zu den Badeseen in NRW auch die Entfernung vom eigenen Wohnort mit Pkw oder Fahrrad errechnen lassen. Die Liste der Badegewässer in NRW zeigt dagegen auch die Wasserqualität der entsprechenden Badestellen. Hinweis: Dieser Text ist erstmals im Juni 2022 erschienen.

