A1, A33, A44: Mehrere Autobahn-Sperrungen am Wochenende – Überblick für NRW

Aktuell sind immer wieder Autobahnen in NRW voll gesperrt. Am Wochenende sind unter anderem die A1, A33, und A44 betroffen. Die Autobahn-Sperrungen im Überblick.

Köln – Ob auf der A1, A3, A61 oder einer anderen Autobahn: Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen auch 2023 wieder jede Menge Geduld mitbringen. Fast wöchentlich wird eine neue Strecke teil- oder voll gesperrt. Gerade an den Verkehrsknotenpunkten um Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet kommt es immer wieder zu Baustellen, Umleitungen und somit jede Menge Stau. Diese Störungen gibt es aktuell oder zeitnah im Westen.

Welche Auswirkungen hat der Mega-Streik auf die NRW-Autobahnen?

Am Montag (27. März) werden die Deutsche Bahn sowie der regionale ÖPNV in ganz NRW bestreikt. Das hat auch Folgen für die Autobahnen in NRW.