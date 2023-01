Ehrenamtliche aus Dortmund können sich 1000 Euro sichern – NRW fördert Ideen

Wertvolle Finanzspritze

Ehrenamtliche Projekte in Dortmund können gefördert werden. Das Land NRW öffnet dazu einen dicken Geldtopf.

Dortmund – Ein Ehrenamt ist freiwillig und unentgeltlich – die Menschen arbeiten für die Sache, nicht für den Lohn. Trotzdem fehlt es bei vielen Projekten an finanziellen Mitteln. Ehrenamtliche in Dortmund können nun 1000 Euro abgreifen und in ihr ehrenamtliches Projekt stecken. RUHR24 weiß, dass die Stadt Dortmund dafür Fördergelder vom Land NRW bekommen hat.

Ehrenamt wird in Dortmund gefördert – 1000 Euro für Projekte in der Stadt

Ein Ehrenamt kann vielfältig sein: Einige Menschen sind beispielsweise bei der Tafel beschäftigt und verteilen wertvolle Nahrungsmittel an Bedürftige. Es gibt aber auch die Möglichkeit, als Schöffe für Recht und Ordnung einzutreten – Dortmund sucht aktuell wieder ehrenamtliche Richter.

Für andere Tätigkeiten braucht es Geld. Beispielsweise um Menschen eine schöne Zeit zu bereiten, wie einen Ausflug, den Aufbau von Gemeinschaftsgärten oder Ähnliches. Für derartige Projekte steht in Dortmund nun Geld bereit. Wie die Stadt Dortmund am Freitag (13. Januar) mitteilt, kann seit dem 1. Januar ein Antrag auf Förderung im Förderprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ gestellt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt dafür zwei Millionen Euro bereit. Die Stadt Dortmund erhält aus dem Fördertopf 59.000 Euro. Engagierte eines ehrenamtlichen Projekts können durch das Programm mit einem Betrag je 1000 Euro Unterstützungen erhalten.

NRW gibt tausende Euro aus Fördertopf nach Dortmund – Ehrenamt profitiert

Es gibt aber Einschränkungen, denn nicht jedes Projekt kann die kleine Finanzspritze erhalten. Förderfähig sind Projekte und Ideen, die zum diesjährigen Themenschwerpunkt „Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement fördern“ passen, initiiert werden und sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichnen, heißt es in der Mitteilung.

Anträge können neben Vereinen und Stiftungen auch Initiativen einreichen. Nachbarschaftsinitiativen könnten somit auch teilnehmen und Geld für ihr Vorhaben einsacken.

Ehrenamtliche Tätigkeiten können vielfältig sein. Für einige von ihnen gibt es in Dortmund nun Fördergeld.

Voraussetzung: Das Geld muss in diesem Jahr noch ausgegeben und das Vorhaben erst nach der Förderzusage begonnen werden.

Ehrenamtliche Projekte in Dortmund erhalten 1000-Euro-Finanzspritze

Als Beispiel für Förderideen nennt die Stadt Dortmund:

Einrichtung und Betrieb von Repair-Cafés oder Vereinsheimen

Aufbau eines Gemeinschaftsgartens in der Nachbarschaft

Aufbau und Betreuung von Foodsharing-Angeboten

Sachmittel für Öffentlichkeitsarbeit und erste Aktivitäten

Wer sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter fortbilden möchte, für den bietet das Land NRW Weiterbildungen und Qualifizierungen an. Die Weiterbildungsangebote sollen Hilfestellung für die alltäglichen Herausforderungen in Vereinen und Initiativen bieten. Die ersten Termine stehen jetzt fest und können auf www.engagiert-in-nrw.de abgerufen werden.

