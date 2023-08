Extrem scharfe Chili-Chips: Notarzt-Einsatz an Schule wegen eskalierter TikTok-Challenge

NRW

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eva Burghardt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Eva Burghardt schließen

Die Jugendlichen hatten extrem scharfe Chilli-Chips gegessen und danach in ihre Augen gefasst. Sieben Rettungswagen mussten ausrücken.

Euskirchen – Mal wieder ist ein Social-Media-Trend aus dem Ruder gelaufen: In Euskirchen (NRW) mussten am Freitagvormittag (25. August) 15 Schüler einer Gesamtschule vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie hatten extrem scharfe Chilli-Chips gegessen – und dann mit ihren Fingern in ihre Augen gefasst.

TikTok-Challenge in Euskirchen eskaliert: Notärzte müssen Jugendliche behandeln

Auf der Video-Plattform TikToks gibt es unzählige Videos: Menschen essen dunkelrote Chips aus einer Tüte, trinken Chilli-Soße oder stecken sich eine handvoll Habaneros, einer der schärfsten Chilli-Sorten der Welt, in den Mund. Und sie filmen ihre Reaktion danach. Sie weinen oder übergeben sich, trinken literweise Milch – oder reagieren manchmal auch überhaupt nicht.

+ In Euskirchen musste der Rettungsdienst zu einem Einsatz an einer Gesamtschule ausrücken. (IDZRNRW-Montage) © Hermann J. Knippertz/Imago & Panthermedia/Imago

15 Schülerinnen und Schüler des Gesamtschule Euskirchen wollten sich am Freitagmorgen diesem Internettrend wohl anschließen. „Sie hatten extrem scharfe Chilli-Chips und wohl auch Chillis gegessen“, berichtet ein Sprecher der einheitlichen Leitstelle Euskirchen, einem Zusammenschluss aus Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. „Leider haben sie sich danach in die Augen gefasst.“ Die Reaktion darauf war so heftig, dass der Rettungsdienst gleich mit sieben Rettungswagen und mehreren Notärzten die Schule anfuhr.

Einsatzkräfte mussten ambulantes Versorgungszentrum aufbauen

„Vor Ort haben wir dann eine Art ambulantes Versorgungszentrum aufgebaut“, so der Sprecher. Dort wurde den Jugendlichen die Augen ausgespült und sie konnten Milch trinken, um die Reaktionen auf das scharfe Essen abzumildern. „Nach jetzigem Kenntnisstand muss keines der Kinder im Krankenhaus behandelt werden.“

Ob ihnen solch ein Einsatz öfter unterkommt? „Nein“, sagt der Sprecher, „und das ist auch gut so.“ Die Aktion der Schüler sei zwar nach ersten Erkenntnissen gut ausgegangen, habe aber für „einen gewissen Aufruhr“ gesorgt. Zuletzt gab es in NRW mehre Fälle, wo solche Internet-Trends aus dem Ruder gelaufen sind. So kam es in mehreren Kinos zu Ausschreitungen während der Ausstrahlung des Films Creed 3. In Köln ergriff der Cinedom daraufhin Konsequenzen und stellte zusätzliches Sicherheitspersonal ein. An anderen Orten randalierten Jugendliche in ihrer Schule und zerstörten dabei mitunter ihre Schultoiletten. (ebu) Fair und unabhängig informiert, was in Euskirchen, Düsseldorf und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Hermann J. Knippertz/Imago & Panthermedia/Imago