Nippeser Bürgerfest: Karnevalisten feiern Straßenfest in Köln

Der Überblick

+ © Nippeser Bürgerwehr Das Nippeser Bürgerfest findet am 10. und 11. September statt © Nippeser Bürgerwehr

„Das Programm hat es in sich“, verspricht Michael Gerhold, Präsident der Nippeser Bürgerwehr, für das Nippeser Bürgerfest in Köln. Mit dabei: Lupo und Marita Köllner.

Köln – Am 10. und 11. September ist es so weit: Nach der Corona-Zwangspause kann das Nippeser Bürgerfest 2022 endlich wieder stattfinden. Das Motto dabei: „Weg vom Rummel – hin zum Veedel!“. Denn das Straßenfest in Köln bekommt ein völlig neues Design, gleichzeitig soll bei der Veranstaltung aber vor allem der Kölner Stadtteil Nippes gefeiert werden. Der Überblick.

Nippeser Bürgerfest im Überblick ► Wo? Das Straßenfest findet auf der Neusser Straße (Stadtbezirk Köln-Nippes) zwischen der Scharnhorststraße und der Kuenstraße statt. ► Wann? Am Samstag, 10. September, und am Sonntag, 11. September. ► Öffnungszeiten? Am Samstag findet das Straßenfest von 12 bis 22 Uhr statt. Am Sonntag geht das Nippeser Bürgerfest von 12 bis 20 Uhr. ► Programm? Neben verschiedenen Essensständen gibt es mehrere Verkaufsstände, einen Kinderbereich und eine große Hauptbühne. Dabei treten unter anderem Lupo, Marita Köllner und die Funky Marys auf. ► Eintritt? Der Eintritt ist kostenlos. ► Straßensperrung: Aufgrund des Straßenfests ist die Neusser Straße ab Freitagnachmittag (17 Uhr) bis Sonntagabend (22 Uhr) gesperrt. Auch das Parken ist nicht möglich. ► Auswirkungen bei der KVB: Die Linie 147 wird in der Zeit nicht mehr den üblichen Linienweg zwischen den Haltestellen „Geldernstraße/Parkgürtel“ und „Neusser Straße/Gürtel“ befahren. Mehrere Haltestellen werden dann nicht angefahren. ► 24RHEIN gibt einen Überblick mit Veranstaltungen und Events in Köln.

Nippeser Bürgerfest: Straßenfest in Köln – „Programm hat es in sich“

Veranstalter des Straßenfests ist Traditionskorps Nippeser Bürgerwehr und das Unternehmen „Feste feiern“. Aber worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher beim Straßenfest in Köln freuen? „Es wird etwas anders als bisher“, so Jan Kette von „Feste feiern“. Das neue Konzept zusammengefasst: „Mehr Action“. Auf der Neusser Straße zwischen der Scharnhorststraße und der Kuenstraße soll es Verpflegung, Verkaufsstände und ein buntes Bühnenprogramm geben.

Dafür werden gleich zwei Bühnen entlang der Neusser Straße aufgebaut – eine Kinderbühne mit verschiedenen Programmpunkten und die große Hauptbühne, auf der unter anderem Lupo, Marita Köllner und die Funky Marys auftreten. „Das Programm hat es in sich“, verspricht Michael Gerhold, Präsident der Nippeser Bürgerwehr, vorab. Dabei steht der Kölner Karneval im Vordergrund. „Wir sind #veedelsjeck – in und auch abseits der Karnevalszeit“, erklärt die Karnevalsgesellschaft.

Nippeser Bürgerfest: Das Programm an der Neusser Straße im Überblick

Das Programm am Samstag, 10. September:

Palaver (13 Uhr)

Aluis (13:30 Uhr)

Offizielle Eröffnung (14:15 Uhr)

Lupo (14:30 Uhr)

Bohei (15:30 Uhr)

Marita Köllner (16:15 Uhr)

Kempes Feinest (17 Uhr)

Funky Marys (18 Uhr)

Grüngürtelrosen (19 Uhr)

Planschemalöör (20 Uhr)

Mo-Torres (20:45 Uhr)

Das Programm am Sonntag, 11. September:

Musikfreunde Köln Nippes (12 Uhr)

Thommy Walter (13 Uhr)

Tacheles (13:45 Uhr)



Torben Klein (14:15 Uhr)

Markus Rey (15 Uhr)

Boore (16 Uhr)

Domstürmer (17 Uhr)

Nippeser Bürgerfest in Köln: Neusser Straße ab Freitag gesperrt – auch für die KVB

Das Nippeser Bürgerfest findet wie jedes Jahr auf der Neusser Straße statt. In diesem Jahr wird zwischen der Scharnhorststraße und der Kuenstraße gefeiert. Und das wirkt sich auch auf den Verkehr und die KVB aus. Die Neusser Straße wird in diesem Bereich ab Freitag gesperrt. Dort gilt dann auch ein Parkverbot.

Die Sperrung der Neusser Straße hat Auswirkungen auf die Buslinie 142 der KVB. „Ab circa 22:15 Uhr können auch die Busse der Linie 147 nicht mehr den üblichen Linienweg zwischen den Haltestellen „Geldernstraße/Parkgürtel“ und „Neusser Straße/Gürtel“ befahren“, so das Verkehrsunternehmen.

„Die Haltestellen ‚St. Vinzenz-Hospital‘, ‚Wilhelmstraße‘, ‚Cranachstraße‘, ‚Florastraße‘ und ‚Nordstraße‘ können in der Folge während der Umleitung nicht angefahren und auch nicht verlegt werden.“ Erst ab dem Betriebsbeginn am Montag, 12. September, fährt die 142 wieder die übliche Strecke zwischen Ubierring und Merheimer Platz. (jw)