Neues Café in Bochum eröffnet – ein Gericht kommt besonders gut an 

Die Bochumer können sich über eine neue Gastronomie freuen. Unweit des Bermuda Dreiecks werden auch Veganer glücklich.

Bochum – Die City im Ruhrgebiet ist seit Mitte Dezember um ein Café reicher. Im Café Caspi gibt es selbst gebackenen Kuchen und Brunch – den ganzen Tag. Eine Speise mit Ei kam in den ersten Tagen bei den Besuchern in Bochum besonders gut an. RUHR24 hat auch einen Blick in die Kommentarspalte bei Google geworfen.

Neues Café in Bochum eröffnet – Kunden lieben Speise mit Ei

Es handelt sich um ein Gericht namens „Shakshuka“, welches bei den Gästen sehr gut ankommt. Hauptzutat sind Eier, hinzu kommt Gemüse wie Paprika oder Spinat. In Bochum ist auch eine vegane Alternative im Angebot. Veggie spielt sowieso eine große Rolle im Café Caspi in Bochum. Die Speisekarte ist fleischfrei und beinhaltet stattdessen Brote, Salate und Hummus-Teller.

Das Angebot in dem neuen Café an der Viktoriastraße 27 in Bochum ist ansonsten bisher überschaubar. Der Betreiber punktet allerdings mit gutem Tee und Kaffee, wie auch die WAZ berichtet.

Nicht alle Straßen in Bochum können mit Neueröffnungen trumpfen. In der Bochumer City mussten zuletzt gleich drei Geschäfte schließen.

Kunden schwärmen von neuem Café an der Viktoriastraße in Bochum

Die Gäste scheinen bisher zufrieden, wie die Bewertungen auf Google hergeben. In den wenigen Tagen seit der Eröffnung haben bereits 15 Leute eine Rezension da gelassen. Alle waren zufrieden, sodass Café Caspi bisher 5 Sterne bei Google abgeräumt hat.

„Sympathischer Typ, angenehme Atmosphäre, sehr guter Kaffee! Was ich von den Gerichten schon probieren konnte, hat mich überzeugt. Komme sicher wieder“, kommentiert eine Besucherin. „Sehr sehr gemütliches Café mit super leckerem Essen, wie zum Beispiel das Shakshuka oder die belegten Brote“, meint ein anderer Nutzer.

Auch die Lage an der Viktoriastraße wird gelobt. „Vom Hbf, dem Bermuda Dreieck, oder der U35 Haltestelle Rathaus gut zu Fuß zu erreichbar“, schreibt ein zufriedener Besucher bei Google (mehr News aus Bochum bei RUHR24).

Bochum profitiert von neuem Café – längere Öffnungszeiten am Wochenende

Erfahrung in der Gastronomie und auch der Wirtschaft konnte Betreiber Doron Tourgman bereits sammeln. Zusammen mit seinem Onkel eröffnete er das Tante Yurgan’s Café. Er studierte außerdem Wirtschaftswissenschaften, wie die WAZ schreibt. Auch in Dortmund hat seit einigen Monaten eine neue Gastronomie geöffnet, welche durch ihren Kaffee überzeugt.

Über die Feiertage hatte das kleine Café in Bochum geschlossen. Laut Google können Besucher ab Mittwoch (28. Dezember) wieder brunchen und das neue Angebot genießen. Normalerweise hat die Gastronomie täglich ab 10 Uhr geöffnet, unter der Woche ist um 19 Uhr Schluss. Am Wochenende reichen die Öffnungszeiten bis 22 Uhr.

