Neueröffnung im Ruhr Park Bochum – aber nur für kurze Zeit

Der Ruhr Park in Bochum freut sich über einen neuen Store. Der schwedisch-chinesische Elektroautoanbieter „Polestar“ ist ab sofort am Haupteingang zu finden.

Bochum – Der Ruhr Park in Bochum hat wie viele Center und Einzelhändler unter der Energiekrise zu leiden. Um zu sparen, fällt zum Beispiel der lange Freitag aktuell weg. Eine Neueröffnung kommt der Shopping-Hochburg im Ruhrgebiet da ganz gelegen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Textil- oder Deko-Store, wie es sie im Ruhr Park Bochum schon zur Genüge gibt, wie RUHR24 weiß.

Unternehmen Polestar Racing Hauptsitz Göteborg, Schweden Gründung 1996

Polestar ist ab sofort im Ruhr Park Bochum zu finden – Probefahrten möglich

Stattdessen wird es ein bisschen futuristisch. Der schwedische Elektroautoanbieter „Polestar“ bietet ab sofort Probefahrten vom Ruhr Park aus an. Dafür hat die Performance Marke eine Art Pop-up-Store in Bochum aufgemacht. Es handelt sich um den ersten Standort im Ruhrgebiet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Zunächst bis Ende Juni 2023 finden Interessierte den „Showroom“ mit ausgestellten Elektroautos direkt am Haupteingang vom Ruhr Park, nähe H&M und Losteria. Dort können sich Besucher informieren und auch Probefahrten sind möglich. Warum ausgerechnet der Ruhr Park in Bochum? Darauf hat das Unternehmen eine klare Antwort:

„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Testfahrten ist in den letzten Wochen weiter gestiegen. Das Ruhrgebiet als dicht besiedelte Region bietet enormes Potenzial. Der Ruhr Park ist zentral gelegen und mit seiner Anbindung an die A40 und A43 der perfekte Standort für unseren Polestar Space“, so Willem Baudewijns, Managing Director Polestar Deutschland.

„Stolz erster Standort im Ruhrgebiet zu sein“ – Polestar neu im Ruhr Park Bochum

Auch der Ruhr Park in Bochum selbst ist froh um den Deal: „Wir sind sehr stolz, dass der erste Polestar Standort im Ruhrgebiet bei uns im Ruhr Park eröffnet und unseren Mietermix ergänzt. E-Mobilität wird immer wichtiger. (...) Wir sind uns sicher, dass das Interesse in Bochum und Umgebung groß sein wird“, meint Lars Horn, Center Manager im Ruhr Park Bochum.

Elektroautohersteller Polestar hat einen Pop-up-Store in Bochum eröffnet.

Doch bei aller Euphorie: Ganz erschwinglich sind die Modelle von Polestar nicht. Der erst vor kurzem raus gebrachte „Polestar 3“ etwa kostet als erster E-SUV der Marke rund stolze 90.000 Euro. Der Polestar 2 ist mit etwa der Hälfte der Kosten deutlich günstiger. Dennoch wirkt die staatliche Förderung in Form des Umweltbonus (5.000 bis 6.000 Euro) wie der bekannte Tropfen auf einen heißen Stein. Immerhin werden für die Probefahrten bei der Anmeldung keine Kosten angegeben.

Polestar ist ein gemeinsames Projekt der schwedischen Automarke Volvo und des chinesischen Herstellers Geely. Seit 2020 hat Polestar den deutschen Markt für sich entdeckt. Aktuell gibt es 8 Standorte in Deutschland.

