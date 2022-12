Welt-Unternehmen kommt 2023 mit neuer Filiale nach Bochum

Neueröffnung

Im Ruhr Park in Bochum kündigt sich eine Neueröffnung an. Wer Schuhe sucht, findet diese ab 2023 in der Filiale eines der größten Unternehmen seiner Art.

Bochum – Einer der größten Schuhproduzenten der Welt lässt sich in Bochum nieder. Die US-Marke „Skechers“ will 2023 eine Filiale im Ruhr Park eröffnen. Das teilte das Einkaufszentrum jüngst mit.

Neueröffnung im Ruhr Park Bochum: Einkaufszentrum feiert in 2023 Rückkehr von „Skechers“

Für wann die Neueröffnung genau geplant ist, dazu gibt es bislang nur vage Informationen. Der Ruhr Park selbst spricht von „Frühjahr 2023“. Dann soll es bei „Skechers“ laut Ankündigung „eine große Auswahl an Sportschuhen und -bekleidung mit moderner Komforttechnologie für Herren, Damen und Kinder“ geben.

Kurios: Schon vor einigen Jahren hatte „Skechers“ eine Filiale im Bochumer Open-Air-Einkaufstempel, musste dann aber doch wieder schließen. Inzwischen versucht das Unternehmen schon seit September 2022 Personal für die neue Bochumer Filiale zu finden, wie RUHR24 erfuhr.

Ruhr Park Bochum hat 29 Geschäfte, in denen Schuhe verkauft werden

Derweil mangelt es dem Bochumer Ruhr Park nicht an (neuen) Schuhgeschäften: Erst im Sommer 2022 hatte das traditionsreiche, deutsche Schuh-Unternehmen „Gabor“ in dem Einkaufszentrum an der A40 eröffnet.

Darüber hinaus bieten unter anderem Böhmer, Deichmann, Foot Locker, Görtz, Rieker oder Tamaris ein reines Schuh-Angebot in ihren Ruhr-Park-Filialen. Insgesamt gibt es im Ruhr Park in 29 Geschäften Schuhe – bei total rund 130 Shops.

Im Ruhr Park in Bochum eröffnet „Skechers" eine neue Filiale.

Weltweit hat „Skechers“ rund 4400 Filialen in über 180 Ländern. Seinen Sitz hat das Unternehmen im kalifornischen Manhattan Beach. In Bochum haben die US-Amerikaner zwar noch keine Filiale, vertreiben ihre Schuhe aber über mehrere lokale Schuhhändler. Die nächste reine „Skechers“-Filiale befindet sich im Westfield Centro in Oberhausen.

