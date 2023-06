Facebook

Wechselnde Gastronomie ist keine Seltenheit – auch nicht in Dortmund. Für das geschlossene „The Pasta Heaven“ ist nun eine Alternative gefunden.

Dortmund – Wer durch Dortmund flaniert und Lust auf Pasta hat, war bis vor Kurzem bestens bei „The Pasta Heaven“ aufgehoben. Das italienische Restaurant hat allerdings für immer geschlossen – ein Schicksal, welches viele Gastronomien ereilt hat. Neue kulinarische Anlaufstellen rücken glücklicherweise nach, jetzt auch an der alten Adresse von „The Pasta Heaven“, wie RUHR24 weiß.

Neueröffnung in Dortmund: Japanisches Kult-Gericht ersetzt Pasta Heaven

Die Kleppingstraße in der Dortmunder Innenstadt bekommt Zuwachs. Auf Nudeln müssen hungrige Stadtbesucher glücklicherweise auch künftig nicht verzichten. Für „The Pasta Heaven“ ist ein Nachmieter gefunden: „Ramen Ippin“ heißt der neue Food-Spot, wie aus einem Aushang hervorgeht.

„Coming Soon“ wird angekündigt – auf Anfrage von RUHR24 gab ein Verantwortlicher bekannt, dass die Neueröffnung bereits für Dienstag, den 20. Juni geplant sei. Wie der Name des Lokals schon sagt, wird auf die japanische Spezialität Ramen gesetzt (mehr News aus Dortmund auf RUHR24).

Bei Ramen handelt es sich mehr oder weniger um ein Gericht, welches die meisten als Tütensuppe kennen. Die Variante, die es in Restaurants zu essen gibt, hat jedoch deutlich mehr zu bieten. „Wer Ramen-Suppe bestellt, bekommt eine dampfende Schüssel mit kräftiger Brühe, einer großen Portion Weizennudeln, würzigen Einlagen und frischen Toppings serviert“, erklärt kitchenguerilla.de.

„The Pasta Heaven" in Dortmund wird durch „Ramen Ippin" ersetzt.

„Ramen Ippin“ kommt nach Dortmund – japanisches Kult-Gericht in der Innenstadt essen

Bei „Ramen Ippin“ handelt es sich um eine Franchise-Kette, wie aus der Website des Unternehmens hervorgeht. Die Filiale in Dortmund ist erst die Zweite, die eröffnet wird. Bislang zog das japanische Kult-Gericht die Menschen in Wuppertal in ihren Bann. In Sachen Franchise bekommt Dortmund künftig auch eine weltbekannte Pizzakette geboten.

Wer noch nicht überzeugt ist: Das Restaurant in Wuppertal kommt bei 190 Google-Bewertungen (Stand: 12. Juni) auf eine solide Sterne-Bewertung von 4,3 von 5. Gelobt wird vor allen Dingen die Qualität des Essens, aber auch die Atmosphäre im Lokal selbst sowie die Geschwindigkeit, in der alles zubereitet wird, seien gut.

Wie sich das neue Lokal in Dortmund schlagen wird, können kulinarisch Interessierte noch im Juni herausfinden. Laut Aushang sucht die Filiale in der Ruhrgebietsstadt aktuell auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

