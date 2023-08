Neue Gewitter in NRW erwartet – auch Hagel und Starkregen möglich

Wetter

Viel Regen und immer wieder Gewitter bei kaum mehr als 20 Grad. Das Wetter in NRW zeigt sich aktuell eher von seiner herbstlichen Seite.

Köln – In Nordrhein-Westfalen wird es nochmal ungemütlich. Am Mittwoch gibt es verbreitet Schauer mit einzelnen Gewittern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Lokal ist sogar Starkregen möglich. Am Nachmittag gibt es bereits erste amtliche Warnungen vor Gewitter. Dazu bleiben die Temperaturen bei kaum mehr als 20 Grad. Das sorgt Ende August eher für herbstliche Stimmung in NRW. Und auch am Donnerstag und Freitag ist kaum Besserung in Sicht.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter in NRW und wo Gewitter drohen.