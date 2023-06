Kommen neue Bahn-Streiks? EVG will noch heute für Klarheit sorgen

Tarifstreit bei der Bahn

Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG sind gescheitert. Jetzt droht sogar ein unbefristeter Streik. Am Nachmittag soll es Infos geben.

Berlin – Für Bahnreisende in Deutschland könnte es noch in den Sommerferien richtig unangenehm werden. Denn nachdem die Gewerkschaft EVG am Mittwochabend die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt hat, drohen jetzt neue Streiks. Sogar ein unbefristeter Streik ist möglich. Zum weiteren Vorgehen berät die Spitze der Eisenbahngewerkschaft seit Donnerstagvormittag. Um 14 Uhr sollen die nächsten Schritte in einem Pressestatement bekannt gegeben werden.

Droht neuer Bahn-Streik?

+ Stehen die Züge der Bahn bald bundesweit still? Im Tarifstreit zwischen Bahn und EVG drohen neue Streiks (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa

Ein neuer Streik, sogar unbefristet, gilt als möglich. Dafür müsste es zu einer Urabstimmung in der Gewerkschaft kommen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Schlichtungsverfahren. Dabei würden einer oder mehrere Schlichter versuchen, zwischen den streitenden Tarifparteien zu vermitteln. Dieses Vorgehen führte erst im Frühjahr beim Tarifstreit im öffentlichen Dienst zum Erfolg.

Tarifstreit zwischen Bahn und EVG droht zu eskalieren

Nachdem es zuletzt eigentlich nach einer Annäherung im Tarifstreit ausgesehen hatte, hat die EVG am Mittwochabend die Reißleine gezogen. „Die Zentrale Tarifkommission der EVG hat die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nach langer und sehr intensiver Diskussion für gescheitert erklärt. Vor dem Hintergrund der seinerzeit in Fulda beschlossenen Forderungen wurde insbesondere die Laufzeit von 27 Monaten als deutlich zu lang sowie die angebotene Lohnerhöhung als zu niedrig und zu spät bewertet“, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch am Abend.

Die Bahn reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung. „Die EVG wirft einen fast fertigen Abschluss weg und setzt kurz vor dem Ziel alles auf null. Eine Einigung war zum Greifen nah, 140 Seiten Tariftext sind bereits fertig. Was jetzt passiert, ist unglaublich. Die Gremien der EVG sind nicht kompromissbereit. Die Leidtragenden sind unsere Mitarbeitenden und unsere Fahrgäste“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Man habe intensiv verhandelt, hart gerungen und viele Teileinigungen erzielt. „Das ist jetzt alles wieder vom Tisch.“ Leidtragende könnten in dem Konflikt vor allem mal wieder die Bahnreisenden sein. (bs mit dpa-Material)

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa