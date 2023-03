Dortmund erhält neues Gastro-Angebot mit Burger-Konfigurator

Neueröffnung

In der östlichen City hat ein neuer Burgerladen eröffnet. Die Dortmunder können sich über einen speziellen Konfigurator freuen.

Dortmund – Unweit vom Konzerthaus und der Reinoldikirche hat eine neue Gastronomie in Dortmund eröffnet. Auf der Speisekarte stehen verschiedenste Burger und Beilagen wie Pommes. Besonderes Highlight von „Burgerme“ dürfte auch der Burger-Konfigurator sein, wie RUHR24 erfuhr.

Neuer Burgerladen hat in Dortmund eröffnet: „Wir sind extra von Bremen hergezogen“

Der neue Food-Laden ist in der Stubengasse zu finden. Interessierte brauchen also nur einen kleinen Schlenker vom Westenhellweg aus zu machen. Doch auch liefern lassen ist möglich. Das Franchise-Unternehmen wirbt mit Lieferungen unter 30 Minuten in einem Umkreis von bisher einem Kilometer.

Es ist der erste Store der Kette in Dortmund. „Für unseren Store sind wir extra von Bremen nach Dortmund, ins Herz von Nordrhein-Westfalen gezogen, da wir hier großes Potenzial sehen“ verraten die beiden Mieter. Das Zweiergespann besteht aus Küchenchef Gheorghe Lungu und dem bisherigen Logistikmanager des Standorts in Bremen Vasile Talpa.

Küchenchef Lungu hat auch eine Empfehlung für die Dortmunder: „Mein persönlicher Lieblingsburger ist der Big Angus Steak-house

von Burgerme mit seiner pikanten Chipotle Sauce“.

Neue Gastronomie in der Dortmunder City-Ost wirbt mit Burger-Konfigurator

Die Burger-Kette wirbt mit besonderen Zubereitungsverfahren und speziellem Öl, welche aufs Liefergeschäft ausgelegt sind. So sollen Burger und Pommes möglichst lang frisch bleiben. Dabei kommen nicht nur Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen, sondern auch Veggies. Neben zwei vegetarischen Burgern gibt es auch sechs vegane Varianten.

Wer individuelle Wünsche hat, kann diese mit dem Burger-Konfigurator erfüllen. So sollen mehr Zwiebeln oder auch mehr Sauce kein Problem sein (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Ob der neue Burgerladen die Dortmunder überzeugen kann, wird sich zeigen. Der Store von Burgerme in der Stubengasse hat unter der Woche ab 11 und am Wochenende ab 12 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet.

