Nach Frost-Nacht kommt 180-Grad-Wende – Sommerliche Temperaturen am Wochenende

NRW

Die Temperaturschwankungen in NRW sind in diesen Tagen extrem. Die Woche ist mild gestartet, dann kam ein Temperatursturz mit Schnee. Und: Die nächste Wetter-Wende folgt.

Köln – Erst 18 Grad, dann der Kälteschock mit Temperaturen um den Nullpunkt und Schnee: Wenn man sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen anschaut, gleicht aktuell kein Tag dem nächsten. Der Meteorologe Dominik Jung beschrieb die aktuelle Wetterlage mit einer „Achterbahnfahrt“. Typisches Aprilwetter – nur bereits im März. Und der nächste Temperaturschwung steht bereits bevor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt. (mg)

24RHEIN berichtet, warum das Wetter aktuell so stark schwankt und wie die Temperaturen in den nächsten Tagen in NRW werden.