Mutter nach Geburt im Bus traumatisiert – schwere Vorwürfe gegen den Fahrer

Ein Baby ist in einem Linienbus in Essen zur Welt gekommen. Die junge Mutter erhebt jetzt Vorwürfe gegen den Busfahrer.

Essen – In einem Linienbus in Essen hat eine Mutter ihr Kind entbunden. Das Neugeborene erblickte am Busbahnhof in Essen-Steele das Licht der Welt. Das Baby ist gesund. Doch die Mutter ist nach Geburt im Bus traumatisiert, berichtet der WDR. Sie prangert vor allem das Verhalten des Busfahrers an.

Mutter bringt Baby im Linienbus zu Welt: Vorwürfe gegen Busfahrer

Eigentlich wollte die Schwangere demnach mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beim Notruf habe der Vater eine Absage für einen Krankentransport bekommen. „Da die Fruchtblase nicht geplatzt war, gab es keine Indikation für einen Rettungswagen und Notarzt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Essen im WDR. In dieser Situation sei genug Zeit, mit dem Auto in die Klinik zu fahren, um dort das Kind zu gebären.

Mangels Auto musste die Familie den Bus zum Krankenhaus nehmen. Im Linienbus 144 sei es dann ganz schnell gegangen, berichtet ein Freund der Familie im WDR. Im Eiltempo habe sich das Kind auf den Weg gemacht. Geburtswehen setzten plötzlich im Bus ein. Der Linienbus stoppte demnach an der Haltestelle Steeler-Bahnhof. Ein Rettungswagen mit Notarzt wurde alarmiert. Mutter und Baby ins Krankenhaus gebracht. Milan heißt das Neugeborene.

„Keine Privatsphäre“ – Mutter nach Geburt in Bus traumatisiert

Normalerweise bringen Mütter ihre Kinder in einer vertrauten Atmosphäre auf die Welt. Die Geburt in einem Bus ist wohl ohne Frage eine Ausnahmesituation. Die junge Mutter erhebt, laut WDR, Vorwürfe gegen den Busfahrer.

Er habe nicht angemessen auf die Situation reagiert, so die Kritik. Der Fahrer hätte den Bus schon viel früher anhalten müssen und nicht erst an der Endhaltestelle. Zudem stoppte der Bus dann zwischen einem Kiosk und einem Treppenaufgang. Der Busfahrer habe die Tür weit offenstehen lassen.

„Dass der Busfahrer mir keine Privatsphäre geschenkt hat, in dem Moment und den Bus nicht verlassen hat und sich mit einem Kollegen unterhalten hat, obwohl ich da ohne Hose lag“, sagt die Frau in einer Sprachnachricht, die dem WDR vorliegt. Eine Stellungnahme der Ruhrbahn steht laut WDR noch aus.

In Bayern sorgte die Geburt von Baby Adrian auf einem Parkplatz für Aufsehen. Eine Geburtsstation in der Nähe hatte erst vor vier Tagen geschlossen. Der Weg in die nächste Klinik war zu weit. (ml)