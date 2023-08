Mutmaßlicher Großbrand entpuppt sich als brennendes Wohnmobil

Gladbeck

Wegen einem „Feuerschein“ rückte die Polizei zu einem mutmaßlichen Großbrand aus. Doch der stellte sich anders dar als gedacht.

Gladbeck – Zu einem Einsatz wegen eines mutmaßlichen Großbrandes wurde die Feuerwehr Gladbeck im Kreis Recklinghausen (NRW) am frühen Mittwochmorgen des 16. August gerufen. Um 0.24 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Holzlager an der Stollenstraße aus – dort war „Feuerschein“ gemeldet worden.

Feuerwehr findet brennendes Wohnmobil statt mutmaßlichem Großbrand

Alle Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr fuhren zur Brandstelle. Vor Ort stellten die dann fest, dass an der Straße lediglich ein Wohnmobil in Flammen stand. Die Feuerwehr spricht in einer Mitteilung von einem „Vollbrand“, der sich bereits auf ein anliegendes Gebüsch ausgeweitet hatte. Das Feuer drohte außerdem, auf ein benachbartes Firmengelände überzugreifen.

+ Die Feuerwehr Gladbeck wurde zu einem mutmaßlichen Großbrand gerufen. © Feuerwehr Gladbeck

Zwei Trupps der Feuerwehr löschten den Brand unter Einsatz von Atemschutzmasken. „Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, und das Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden“, so der Bericht der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. (ebu)

