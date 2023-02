Polizeieinsatz

In Münster sind am Montagnachmittag mehrere Straßen gesperrt worden. Bei der Durchsuchung einer Wohnung wurde eine mögliche Sprengvorrichtung gefunden.

Münster (NRW) - Die Polizei befindet sich aktuell bei einem Großeinsatz in Münster. Bei der Durchsuchung einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte am Montag (13. Februar) eine mögliche Sprengvorrichtung in einem Kühlschrank. Sprengstoffexperten der Polizei sind vor Ort.

Der Einsatz läuft im Stadtteil Gievenbeck. Dort wurde laut Polizei am Montagvormittag die Wohnung eines 28-jährigen Mannes wegen gewerbsmäßigem Diebstahl durchsucht. Dabei wurde eine mögliche Sprengvorrichtung gefunden.

Evakuierung und Sperrungen in Münster: Mögliche Sprengvorrichtung in Kühlschrank

Der Bereich rund um die Potstiege musste gesperrt und evakuiert werden. Dies betraf auch die dortigen Wohnhäuser, so eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von wa.de. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten, war zunächst nicht bekannt.

Die #VonEsmarchStraße (von der Roxeler Str. bis zum Arnheimweg) und die #Potstiege sind wegen eines #Polizeieinsatz|es aktuell gesperrt.

Der Busverkehr wird umgeleitet. Wir bitten, den Bereich weiträumig zu umfahren. #Gievenbeck — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) February 13, 2023

Auch die Von-Esmarch-Straße ist zwischen der Roxeler Straße und dem Arnheimweg gesperrt. Der Busverkehr wird umgeleitet. Die Polizei bittetb Ortskundige, den Bereich weiträumig zu umfahren.

„Ob der Gegenstand tatsächlich zündfähiges Material enthält, wer die Vorrichtung gebaut hat und zu welchem Zweck, ist Bestandteil der Ermittlungen“, so die Polizei in einer ersten Mitteilung.

Auf einer Baustelle in Münster wurde am Freitag (10. Februar) ein Gegenstand gefunden, der zunächst für einen Blindgänger gehalten wurde. Schnell gab es aber Entwarnung.

