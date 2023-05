Schießerei in Köln: Jetzt spricht der Kellner, der junger Frau das Leben rettete – „ich musste einfach helfen“

Heldenhaft

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johanna Werning schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Johanna Werning schließen

Bei einer Schießerei in Köln wurde ein Mann getötet, eine Frau lebensgefährlich verletzt. Auch dank der mutigen Hilfe von Kellner Zeljko überlebte die Frau.

Köln – Seit über sieben Jahren arbeitet Zeljko als Kellner im Gilden-Brauhaus in Köln. Den 27. Mai 2023 wird der Köbes (Kölner Kellner) wohl trotzdem nie mehr vergessen. Denn an dem Tag wurde ein Mann auf offener Straße in Köln erschossen – in unmittelbarer Nähe zum Kölsch-Brauhaus. Die Freundin des Mannes wurde bei der mutmaßlichen Rocker-Schießerei lebensgefährlich verletzt. Kellner Zeljko half ihr sofort und rettete ihr dadurch wohl das Leben.

Rocker-Schießerei in Köln: Mann auf offener Straße getötet, Frau schwer verletzt – „überall war Blut“

Im Interview mit 24RHEIN von IPPEN.MEDIA erinnert sich Zeljko an den Tag. „Ich habe gerade erst angefangen, um 15 Uhr. Es war aber direkt richtig viel los“, sagt er. Denn an dem Samstag werden im Gilden-Brauhaus in Köln-Mülheim zwei Kommunionen gefeiert. „Davon habe ich eine bedient. Das war eigentlich total schön, überall sind Kinder herumgelaufen.“ Doch dann kam alles anders.

+ Nach einer mutmaßlichen Schießerei unter Rockern rettete Kellner Zeljko das Leben eines der Opfer © privat

Schüsse in Köln: Mann auf offener Straße getötet – das ist passiert ► Das ist passiert: Gegen 15:30 Uhr fallen in Köln-Mülheim plötzlich Schüsse. Ein Pärchen wird im Böcking-Park – direkt hinter dem Brauhaus – angegriffen. Die Frau wird lebensgefährlich verletzt. Ihr Freund, offenbar ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels, versucht noch zu fliehen, wird jedoch wenige Hundert Meter weiter getötet. ► Drei Täter sollen geflüchtet sein. So berichten es Zeugen. Hintergrund der Tat soll ein Streit unter Rockern sein. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen läuft weiter.

Dass es im nahe gelegenen Böcking-Park eine Rocker-Schießerei gegeben hat, bei der ein Mann gestorben und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden ist, bekommt Zeljko zunächst nicht mit. „Ich wollte gerade in den Biergarten von uns herauskommen, plötzlich kam eine panische Frau zu mir und hat mir gesagt, dass Schüsse gefallen sind und eine verletzte Frau aus dem Park kommt und Hilfe braucht“, erinnert sich Zeljko.

Der Kölner Köbes handelt sofort: „Ich bin ihr entgegengelaufen und hab versucht, die Lage zu checken. Die Frau war blutüberströmt. Ich konnte noch nicht mal das Gesicht erkennen“, erinnert sich der 57-Jährige. „Überall war Blut: Das Gesicht, die langen schwarze Haare, der ganze Körper.“

Stoffservietten auf die Schusswunde gepresst

„Ich habe sie dann in die Arme genommen und hingesetzt“, so Zeljko weiter. Erst als er die Haare zur Seite macht, fällt ihm die Schusswunde am Hals auf. „Als ich das ganze Blut gesehen habe, bin ich sofort ins Brauhaus zurückgerannt, um Stoffservietten und Tischdecken zu holen.“

+ Markierungen der Polizei am Tatort in einem abgesperrten Bereich im Böcking-Park in Köln. © Sascha Thelen/dpa

Die drei kleinen Stoffservietten presste er auf die Wunde, das große Tischtuch wickelte er um den Hals der 28-Jährigen. Die weißen, sauberen Tücher sind innerhalb kürzester Zeit blutrot, erinnert sich Zeljko. „Mit meiner Hand habe ich die ganze Zeit auf die Wunde gepresst, sechs bis sieben Minuten – so lange, bis die Polizei und der Krankenwagen da waren.“ Das mutige Verhalten des Brauhaus-Kellners rettete der Frau vermutlich das Leben. Wie es ihr aktuell geht, teilt die Staatsanwaltschaft Köln derzeit nicht mit. „Um erste erfolgversprechende Ermittlungsansätze nicht zu gefährden“, heißt es auf Nachfrage von 24RHEIN.

Kellner rettet nach Rocker-Schießerei Frau das Leben: „Hab mir vorgestellt, dass das mein eigenes Kind ist“

Für Zeljko ist jedoch klar: Er würde immer wieder so handeln. Dabei kann er eigentlich gar kein Blut sehen, wie er 24RHEIN erzählt. „Ich bin ein großer Typ, 1,90 Meter groß und wiege 100 Kilogramm. Und trotzdem, wenn ich Blut sehe, kippe ich eigentlich um.“ Am Samstag war allerdings alles anders. „Ich musste einfach helfen und 100 Prozent da sein. Ich habe auch zwei Töchter im selben Alter und hab mir vorgestellt, dass das mein eigenes Kind ist“, sagt er.

„Darum macht es mich auch ein bisschen wütend, dass so viele Leute einfach nicht geholfen haben“, so Zeljko. Für den 57-Jährigen ein absolutes Unding. „Eine einzige Frau hat geholfen und ein anderer hat den Notruf alarmiert, alle anderen haben einfach nur gestarrt.“

Kellner Zeljko rettet Frau nach Rocker-Schießerei in Köln das Leben — und arbeitet danach einfach weiter

Besonders krass: Nach der Ersthilfe bei der verletzten Frau und der Vernehmung der Polizei ist Zeljko zum Brauhaus zurückgekehrt – und hat seine Gäste bedient. „Abends war ich wieder da und hab weiter gearbeitet – bis 4 Uhr morgens.“

An den darauffolgenden Tagen war es ähnlich. Doch ganz verarbeitet hat der Köbes das Ganze noch nicht. „Die letzten Nächte habe ich nur ganz wenig geschlafen.“ (jw) Fair und unabhängig informiert, was in Köln & NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Sascha Thelen/dpa & privat