Minusgrade in NRW erwartet: Wetter-Experten warnen vor Frost

Kälteeinbruch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karolin Stevelmans schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karolin Stevelmans schließen

Der goldene Oktoberstart hat in NRW für ein Comeback des Sommers gesorgt. Jetzt sollen die Temperaturen allerdings kurzzeitig wieder sinken.

NRW – Die vergangenen Tage haben viele Menschen in NRW noch für einen Herbstspaziergang in der Sonne nutzen können. Ein regelrechtes Comeback des Sommers sorgte für viel Sonne und angenehme Temperaturen. Jetzt kündigen die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen Temperatursturz an. Gebietsweise kann es sogar Frost geben, berichtet RUHR24.

Behörde Deutscher Wetterdienst (DWD) Vorhersage für Nordrhein-Westfalen Zeitraum Montag (10. Oktober) bis Freitag (14. Oktober)

Minusgrade in NRW erwartet: Wetterwechsel kann für kalte Temperaturen und Frost sorgen

Die 41. Kalenderwoche startet in NRW erneut mit sonnigem Wetter. Allerdings setzt der goldene Oktober ab Montagmittag (10. Oktober) allmählich eine Pause ein. Denn der DWD sagt einen kurzweiligen Wetterwechsel voraus, der für kühlere Luft und Regen sorgen kann. Dichtere Bewölkung aus Nordwesten lässt die Temperaturen im Laufe des Tages auf nur 17 bis 20 Grad steigen.

In den Abendstunden kann es vermehrt zu Nebel und Hochnebel kommen. Autofahrer sollten daher besonders achtsam fahren. In der Nacht zum Dienstag (11. Oktober) kann es dann erneut ortsweise Niederschlag geben. Dazu sollen die Temperaturen auf frische 2 bis 6 Grad abkühlen. In einigen Regionen kann es auch zu Bodenfrost kommen.

An Wolken und Niederschlag müssen sich Sonnenfans allerdings noch nicht gewöhnen, denn ab Dienstag soll das sonnige Herbstwetter weitergehen.

Nach Wolkenfront und Regen folgt sonniges Wetter – die Nächte bleiben weiter knackig kalt

Der DWD sagt für die Tage nach Dienstag wieder sonniges und niederschlagsfreies Wetter voraus. Allerdings steigen die Höchsttemperaturen nur noch auf 14 bis 17 Grad an. Dementsprechend fallen die Nächte ebenfalls deutlich kühler aus, sodass es in der Nacht zum Mittwoch (12. Oktober) in höheren Lagen erneut Frost geben kann.

+ Das Wetter in NRW soll für kühle Nächte sorgen. © Alice Dias Didszoleit/Imago

Die Temperaturen sollen nachts in den meisten Orten von NRW allerdings über Null Grad liegen. Die Gefahr von Bodenfrost besteht daher nicht im ganzen Bundesland und vorerst nur für eine kurze Zeit.

Ob der Herbst weiterhin so sonnig und mild verläuft wie bisher, bleibt abzuwarten. Der DWD gibt auch bei den Prognosen für den diesjährigen Winter keine langfristigen Vorhersagen. Die Wetterexperten erwarten allerdings in der Nacht zum Freitag (14. Oktober) erneute Niederschläge (mehr zum Wetter in NRW bei RUHR24).

Rubriklistenbild: © Alice Dias Didszoleit/Imago