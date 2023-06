Militär-Manöver? Marine-Boot L762 „Lachs“ auf dem Rhein gesichtet – das steckt dahinter

Landungsboot der Marine

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mick Oberbusch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mick Oberbusch schließen

Das Landungsboot L762 der Marine befährt derzeit den Rhein und passierte am Dienstag (13. Juni) Köln. Steckt dahinter ein Militär-Manöver?

Köln – Derzeit beschäftigt das Thema Air Defender Menschen in der gesamten Bundesrepublik. Bei Air Defender 2023 handelt es sich um die größte Militärübung seit Nato-Bestehen, seit dem 12. Juni wird sie im deutschen Luftraum durchgeführt. Doch nicht nur in der Luft, sondern auch auf dem Wasser kann aktuell Bundeswehr-Material beobachtet werden. Denn derzeit fährt das Landungsboot L762 der Marine mit dem Namen „Lachs“ den Rhein entlang und passierte am 13. Juni auch Köln. Was steckt dahinter?

Militärboot L762 schippert über den Rhein – Grund ist der Marine-Geburtstag

Landungsboot Lachs L762 Länge 39,90 Meter Breite 8,80 Meter Geschwindigkeit 10,5 kn Verdrängung 403 T Baujahr 1964-1966 Heimathafen Kiel

Tatsächlich hat die Tour des Militärboots über den Rhein einen feierlichen Anlass: Am 14. Juni feiert die deutsche Marine ihren 175. Geburtstag. So ist der „Lachs“ noch bis Mittwoch unterwegs. „Es ist das einzige graugestrichene Boot der Seestreitkräfte, das den Rhein befahren kann. Seinen geringen Tiefgang nutzt die Besatzung des „Lachs“, um allen Interessierten das letzte Landungsboot der Deutschen Marine zu präsentieren“, teilt die Bundeswehr mit.

Militärboot L762 „Lachs“ legte auch in Düsseldorf und Bonn an

+ Das Marine-Landungsboot L762, auch „Lachs“ genannt, schipperte kürzlich über den Rhein – aus feierlichem Grund. © Bundeswehr/Marcel Kröncke

Am 10. Juni war das Boot in Düsseldorf eingelaufen und hatte sich am Folgetag seinen Besuchern bei einem Open Ship präsentiert. Zwei Tage später legte die „Lachs“ in Bonn an. Auch hier machte die Besatzung den Steg für Gäste frei. Bei beiden Terminen waren die Minentaucher der Marine anwesend und beantworteten den Besuchenden alle Fragen zu Beruf und Ausbildung bei der Marine.

Was ist ein Landungsboot? ► Mithilfe eines Landungsbootes können Truppen und Material auch an Stellen an Land gebracht werden, an denen es keinen Hafen gibt. ► Klassische Landungsschiffe können zum Beispiel einen Strand direkt anlaufen. Über Bugrampen kommen die Truppen dann an Land.

Militärboot L762 fährt über den Rhein – genauso wie kürzlich U-Boot U17

Mit hochrangigem Militär-„Besuch“ hat der Rhein bereits vor Kurzem Erfahrung gemacht. Im Mai wurde das U-Boot U17 über den Rhein zum Technikmuseum Speyer transportiert. (mo)

Rubriklistenbild: © Bundeswehr/Marcel Kröncke