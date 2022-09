Milde Strafe im Messerstecherei-Prozess, doch Angeklagter will ins Gefängnis

Urteil

Ein Angeklagter, der kein mildes Urteil will, sondern lieber ins Gefängnis? Der Prozess um eine Messerstecherei sorgt für Verwunderung. Mehr dazu in diesem Artikel:

Dortmund/ Hamm – Das Messer, mit dem er zustach, hatte er mit, um damit ein Drogentütchen zu öffnen. Dann sei sein Kontrahent auf ihn zugestürmt. Am Ende wurde einer der Männer lebensgefährlich verletzt. Mit einer milden Strafe ist nun am Schwurgericht in Dortmund der Prozess um die Messerstecherei im Nordringpark in Hamm zu Ende gegangen. Am Ende war der Angeklagte regelrecht konsterniert – und das aus einem ungewöhnlichen Grund, wie wa.de erzählt.

Dabei entschied der Richter, dass dem Angeklagten 14 Monate Haft drohen - der Gefängnisaufenthalt wurde jedoch ausgesetzt. Die Reaktion auf diese Entscheidung fiel jedoch nicht erleichtert aus.