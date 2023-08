16-Jährige stirbt bei Unfall in Köln: Was bisher bekannt ist – und was nicht

17-Jähriger flüchtet vor Polizei

+ © Lars Jäger/WupperVideo Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Köln-Niehl. Im Hintergrund der völlig zerstörte Audi Q2. © Lars Jäger/WupperVideo

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Nach einem tödlichen Unfall in Köln-Niehl, bei dem eine 16-Jährige ihr Leben verlor, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Aber viele Fragen sind weiterhin offen.

Köln – Ein schockierender Unfall sorgt in Köln immer noch für Fassungslosigkeit. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher soll in der Nacht zum Sonntag mit einem Mietwagen vor der Polizei geflüchtet sein. Dabei verlor der Jugendliche die Kontrolle über den Audi Q2 einer Carsharing-Firma und krachte im Stadtteil Niehl gegen eine Mauer. Eine 16-Jährige kam ums Leben. Vier weitere Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden schwer verletzt. Der Fahrer lag nach letzten Informationen im künstlichen Koma. Viele Fragen sind weiterhin offen.

Was bislang über den Unfallhergang bekannt ist

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in der Straße „Niehler Damm“. Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln soll ein 17 Jahre alter Jugendlicher etwa eine halbe Stunde davor mit Bekannten nach einer Party in den Audi Q2 einer Carsharing-Firma gestiegen und losgefahren sein. Zeugen hatten den Ermittlern zufolge die Polizei alarmiert – auch, weil der 17-Jährige betrunken gewesen sein soll.

Ein Streifenwagen der Polizei stoppte den Wagen dann an der Venloer Straße. Doch zu einer Kontrolle kam es nicht. „Als die Beamten sich zu Fuß dem Fahrzeug näherten, gab der Fahrer Vollgas und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle“, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Einsatzkräfte verfolgten den Audi zunächst, verloren aber auf der A57 Sichtkontakt. Um kurz nach 1 Uhr wurde dann ein schwerer Unfall in Köln-Niehl gemeldet. Der 17-Jährige war von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Audi Q2 gegen eine Mauer am Niehler Damm gekracht. Die Polizei geht von einem Alleinunfall ohne Fremdeinwirkung aus.

Wie geht es den Verletzten nach dem Unfall in Niehl?

Die Feuerwehr berichtete noch in der Nacht, dass alle sechs Personen in dem Audi nach dem Crash eingeklemmt waren. Sie mussten mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Audi auf der Seite gelegen, teilte die Feuerwehr mit. Eine 16 Jahre alte Jugendliche starb in der Nacht an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Die anderen Jugendlichen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Auch sie kamen in Krankenhäuser in Köln und Leverkusen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln vom Montag (28. August) liege der 17 Jahre alte Fahrer im künstlichen Koma. Die weiteren vier jungen Schwerverletzten, alle im Alter von 14 bis 18 Jahren, seien demnach außer Lebensgefahr.

Was ist zum aktuellen Stand der Ermittlungen bekannt?

Polizei und Staatsanwaltschaft erheben schwere Vorwürfe gegen den 17 Jahre alten Fahrer des Mietwagens. Demnach hat er nicht nur keinen Führerschein, sondern soll während der Fahrt auch unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Noch am Sonntag wurde eine Blutprobe bei dem Jugendlichen angeordnet. Die Ermittler werfen ihm laut Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vor.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Man gehe aber davon aus, dass die Untersuchung geraume Zeit in Anspruch nehmen werde. So muss weiterhin geklärt werden, wie der 17-Jährige an den Mietwagen der Carsharing-Firma gelangt war. Ein besonderes Augenmerk bei den Ermittlungen liegt außerdem auf der Rekonstruktion des Unfalls. (bs mit dpa-Material)