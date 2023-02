Bochumer Metzger verkauft Mett-Berliner – „so schwanger kann man nicht sein“

Karnevalsspezialität

Süßes Schmalzgebäck trifft deftige Mett-Stulle: Ein Mett-Berliner eines Bochumer Fleischers spaltet das soziale Netzwerk.

Bochum – Es ist Karnevalszeit und so unterschiedlich die Kostüme zur „fünften Jahreszeit“ auch sind, so unterschiedlich sind auch die Geschmäcker, was Essen angeht. Ein Bochumer Metzger hat sich eine besondere Kreation zu Karneval ausgedacht. Sein Mett-Berliner spaltet das Internet, berichtet RUHR24.

Bochumer Fleischer erfindet Mett-Berliner – Reaktionen im Netz sind gespalten

Es ist ein ungewohntes Bild, was auf der Facebook-Seite der Bochumer Fleischerei Kamperhoff prangt: Ein bunter, mit Streuseln und Puderzucker geschmückter Berliner, mit einer dicken Ladung Mett und Zwiebeln belegt. Darüber die Frage: „Lust auf einen Mett-Berliner?“

Süß trifft deftig, Karnevalshappen trifft gediegene Mett-Stulle. Wer sich jetzt fragt, ob es die Bochumer Fleischerei damit ernst meint, wird sich vielleicht wundern. Ja, Fleischermeister Dirk Kamperhoff und sein Team meinen es ernst. Dabei ist die Idee nicht neu: Im Jahr 2020 hat Kamperhoff diese spezielle Spezialität zum ersten Mal angeboten, schreibt die WAZ.

Die als „Schnapsidee“ betitelte Erfindung sei ein voller Erfolg gewesen, heißt es weiter. Doch dann kam die Corona-Pandemie und der Mett-Berliner wurde von Kamperhoff nicht mehr auf den Wochenmärkten rund um Bochum angeboten. In diesem Jahr soll das Schmalzgebäck mit der Extraportion Fleisch aber sein Comeback feiern. Dazu gehen die Meinungen im Netz auseinander.

Metzger aus Bochum verkauft Mett-Berliner auf Wochenmärkten in der Region

Unter dem Kamperhoff-Post auf Facebook schreibt ein User: „Mutter ist für Samstag beauftragt, in Hattingen auf dem Markt welche zu besorgen.“ Ein anderer fragt, wo man sich den Berliner abholen könnte, ein weiterer bestellt direkt vier Exemplare zum Abholen (mehr News aus Bochum bei RUHR24).

Aber nicht jeder reagiert so begeistert, wie manch ein Mett-Berliner-Fan der ersten Stunde. Unter einem Facebook-Beitrag der Lokalzeit des WDR schreibt eine Userin: „Es kommt mir ehrlich gesagt hoch, wenn ich mir das Bild anschaue“. Eine weitere schreibt darunter: „So schwanger kann man doch gar nicht sein“.

Wer jetzt Appetit bekommen hat oder den Mett-Berliner nur einmal probieren möchte, muss sich sputen. Laut WAZ verkauft Kamperhoff den Happen nur in der Zeit von Weiberfastnacht (16. Februar) bis Rosenmontag (20. Februar) und das nur auf den angesteuerten Wochenmärkten.

