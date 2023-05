Haftbefehl gegen 17-Jährigen nach Messerangriff in Münster

NRW

In Nordrhein-Westfalen ist es am Sonntag zu einem weiteren Messerangriff gekommen. In Münster soll ein 17-Jähriger einen Mann im Streit niedergestochen haben.

Münster/Hamm – In Münster (NRW) ist es nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Send nun erneut zu einer Messerattacke gekommen. Ein Mann wurde dabei am Sonntagabend, 30. April, schwer verletzt.

Polizei ist zufällig vor Ort und kann den mutmaßlichen Messerstecher festnehmen

Das 21-jährige Opfer sei nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 20.30 Uhr auf der Windthorststraße zwischen Achtermannstraße und Berliner Platz mit einem Jugendlichen aneinandergeraten. „Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 17-Jährige ein Messer eingesetzt und den 21-jährigen Mann am Hals verletzt haben“, erklärte die Polizei, die zufällig sogar vor Ort war.

„Dem Verletzten gelang es, sich zu einem in der Nähe befindlichen Streifenwagen zu flüchten“, teilte die Polizei mit. Die durch die Polizeibeamten sofort über Funk eingeleitete Fahndung habe dann schnell zum Erfolg geführt. „Die alarmierten Kräfte konnten kurze Zeit später den Beschuldigten auf der Salzstraße dingfest machen“, hieß es. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Der Hintergrund des Streits und der Beziehung zwischen den beiden Männern sei Gegenstand der Ermittlungen. „Der 21-Jährige wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizisten vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär“, erklärte die Polizei. Die gute Nachricht: Lebensgefahr bestehe nicht.

Messerangriff in Münster: 17-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Ob die beiden Männer in Münster wohnhaft sind und schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten sind, konnte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Nachfrage von wa.de nicht sagen. Der 17-Jährige wurde bereits am Montag, 1. Mai, dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. „Der 17-Jährige lässt sich bislang zur Sache nicht ein. Die Ermittlungen dauern an“, teilte die Polizei abschließend mit.

Ein Unbekannter hat außerdem einen Mann in Beckum „unvermittelt und grundlos“ angegriffen – ebenfalls mit einem Messer.

