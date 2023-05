Messer in den Bauch gerammt – Angriff erfolgte „unvermittelt und grundlos“

Stichverletzung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin K. Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marvin K. Hoffmann schließen

In Nordrhein-Westfalen ist es erneut zu einer Messerattacke gekommen. Ein Unbekannter hat dabei offenbar einen Mann in Beckum „unvermittelt und grundlos“ angegriffen.

Warendorf/Hamm – In Beckum, einer Kleinstadt bei Hamm und Münster (NRW), ist es zu einer Messerattacke gekommen. Das Opfer habe am Sonntag, 30. April, gegen 22.30 Uhr selbst den Notruf gewählt. Der 36-jährige Mann aus Beckum sei von einem Unbekannten auf der Elisabethstraße „unvermittelt und grundlos“ angegriffen worden, wie die Polizei mitteilt.

Unbekannte rammt Mann in Beckum ein Messer in den Bauch

Demnach habe der Angreifer dem Mann ein Messer in den Bauch gestoßen und sei in Richtung Friedhof weggelaufen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in das nahe gelegene Krankenhaus gebracht. „Er konnte bisher noch nicht zum Sachverhalt vernommen werden“, erklärt die Polizei.

Weiter heißt es: „An der Einsatzörtlichkeit fanden Polizeibeamte das Tatwerkzeug auf und stellten es sicher.“ Ein Zeuge konnte zudem den flüchtigen mutmaßlichen Täter beschreiben.

„Im Rahmen der Fahndung wurde ein 20-jähriger Beckumer in Tatortnähe angetroffen. Dieser wiederum gab an, kurz zuvor einen etwa 1,80 Meter großen Mann, bekleidet mit einer blauen Jeanshose, gesehen zu haben. Der Mann sei über den Hauptweg des Friedhofes in Richtung Hansaring gerannt“, teilt die Polizei mit. Die Fahndung nach ihm verliefe bisher allerdings ohne Erfolg.

Nach Messerattacke in Beckum: Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht daher nun nach weiteren Zeugen, die zwischen und 22 Uhr und 23 Uhr in Beckum auf der Elisabethstraße, im Bereich des Friedhofs oder auf der Hansastraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum unter 02521 - 911 oder per E-Mail an entgegen.

Am Freitag wurde außerdem eine Frau in Duisburg durch mehrere Stiche getötet. Ihr kranker Sohn wurde zwischenzeitlich vermisst. Jetzt hat die Polizei ihn festgenommen.

Rubriklistenbild: © Roland Halkasch/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration