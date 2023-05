Mann sticht in Dorsten mit Messer auf Frau ein – Kinder müssen Tat mitansehen

Opfer blutüberströmt

In Dorsten (Kreis Recklinghausen) hat ein Mann mit einem Messer auf eine Frau eingestochen. Sie wurde schwer verletzt, der Tatverdächtige festgenommen.

Dorsten – Bluttat im Kreis Recklinghausen: In einer Wohnung in Dorsten hat am Samstagabend (6. Mai) ein Mann eine Frau schwer mit einem Messer verletzt. Auch Kinder mussten die Tat mitansehen.

Bluttat im Kreis Recklinghausen: Mann sticht in Dorsten auf Frau ein und verletzt sie schwer

Nach der Attacke in ihrer Wohnung konnte die 42-Jährige sich blutüberströmt auf die Straße retten, wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag berichtet. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Polizei.

Besonders dramatisch: Bei dem Angriff sollen auch zwei Kinder in der Wohnung gewesen sein. Laut Bild mussten sie die blutige Tat mitansehen und wurde anschließend von Polizisten betreut.

+ Beamte der Spurensicherung ermitteln am Tatort in Dorsten. © Guido Bludau/Bludau Foto/dpa

Messer-Attacke in Dorsten: Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, Mann festgenommen

Das Opfer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter, einen 43-jährigen Mann, vor dem Mehrfamilienhaus festnehmen. Er soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden (alle News aus dem Kreis Recklinghausen auf RUHR24 lesen).

Zu den Hintergründen der Tat in Dorsten ist noch nichts bekannt. Ebenso ist noch unklar, in welchen Verhältnis Opfer und Tatverdächtiger zueinander stehen. Wir berichten weiter.

