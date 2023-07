Messe Dortmund: Undercover-Video aus Westfalenhallen zeigt verstörende Szenen

Facebook

Ein halbes Jahr nach der Messe „Jagd & Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund ist ein Undercover-Video aufgetaucht. Stadt und Messe nehmen Stellung.

Dortmund – Eine der umstrittensten Messen Dortmunds kommt nicht zur Ruhe. Selbst ein halbes Jahr nach Ende der „Jagd & Hund 2023“ gehen Tierschützer in die Offensive und üben Kritik. Italienische Undercover-Reporter haben jetzt ein Video veröffentlicht, das pikante Szenen zeigt (liegt RUHR24 vor).

Darin prahlen Aussteller der Messe damit, ihr Kinder an Gewehre zu lassen, um damit wild lebende Tiere zu erschießen. In einer Szene des Videos zeigt eine Frau ein Foto ihres achtjährigen Kindes, das einen erlegten Hirsch am Geweih fast, nachdem es das Tier erschossen haben soll.

Das Undercover-Video stammt vom italienischen Newsportal Kodami, das wiederum zum Medienunternehmen Ciaopeople gehört. Reporter des Portals waren im Januar nach Dortmund gereist, um einen unverfälschten Eindruck der Messe in den Westfalenhallen zu bekommen.

Die Reporter werfen der Messe vor, Jagdreisen selbst an unerfahrene Besucher zu verkaufen und diesen das Jagen in Ein-Tages-Workshops beizubringen. Ein weiterer Vorwurf: Die Messe normalisiere das Jagen für Kinder, indem sie eine familiäre Atmosphäre schaffe. Das Undercover-Video zeigt Kinder, die auf der Messe an Gewehren hantieren, während im Hintergrund Videoaufnahmen getöteter Tiere großflächig gezeigt werden.

Fokus der Undercover-Reporter liegt auf dem Pavillon 8, jenem Ort, in dem die umstrittenen Jagdreisen angeboten werden. Tierschützer wie etwa von „Human Society“ kritisieren die dort angebotenen „Trophäejagden“ seit Jahren, weil sie gefährdete Tiere „an den Rand der Ausrottung treiben können.“

