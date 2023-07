Messe Dortmund: Undercover-Video aus Westfalenhallen zeigt verstörende Szenen

Facebook

Autor Daniele Giustolisi





Von Daniele Giustolisi

Ein halbes Jahr nach der Messe „Jagd & Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund ist ein Undercover-Video aufgetaucht. Stadt und Messe nehmen Stellung.

Dortmund – Eine der umstrittensten Messen in Dortmund kommt nicht zur Ruhe. Selbst ein halbes Jahr nach Ende der „Jagd & Hund“ 2023 gehen Tierschützer in die Offensive und üben Kritik. Italienische Undercover-Reporter haben jetzt ein Video (liegt RUHR24 vor) veröffentlicht, das verstörende Szenen zeigt.

Messe Dortmund: Undercover-Video von der Jagd & Hund in den Westfalenhallen aufgetaucht

Darin prahlen Aussteller der Messe damit, ihre Kinder an Gewehre zu lassen, um damit wild lebende Tiere zu erschießen. In einer Szene des Videos zeigt eine Frau ein Foto ihres achtjährigen Kindes, das einen erlegten Hirsch am Geweih fast, nachdem es das Tier erschossen haben soll. Die Personen kommen nicht aus Deutschland.

Das Undercover-Video stammt vom italienischen Newsportal Kodami, das wiederum zum Medienunternehmen Ciaopeople gehört. Reporter des Portals waren im Januar 2023 nach Dortmund gereist, um einen unverfälschten Eindruck der Messe in den Westfalenhallen zu bekommen.

Vorwürfe gegen „Jagd 8 Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund

Die Reporter werfen der Messe vor, Jagdreisen selbst an unerfahrene Besucher zu verkaufen und diesen das Jagen in Ein-Tages-Workshops beizubringen.

Ein weiterer Vorwurf: Die Messe normalisiere das Jagen für Kinder, indem sie eine familiäre Atmosphäre schaffe. Das Undercover-Video zeigt Kinder, die auf der „Jagd & Hund“ an Gewehren hantieren, während im Hintergrund Videoaufnahmen getöteter Tiere großflächig gezeigt werden.

Fokus der Undercover-Reporter liegt auf dem Pavillon 8, jenem Ort, in dem die umstrittenen Jagdreisen angeboten werden. Tierschützer wie etwa von der Organisation „Human Society“, kritisieren die dort angebotenen „Trophäenjagden“ seit Jahren, weil sie gefährdete Tiere „an den Rand der Ausrottung treiben können.“

Tierschützer sehen in Westfalenhalle Dortmund „Leidenschaft für Gemetzel“

Humane-Society-Exekutivdirektor Ruud Tombrock hält das Undercover-Video aus Dortmund für den Beweis, dass „Trophäenjäger*innen ihre Leidenschaft für das Gemetzel und ihre völlige Respektlosigkeit gegenüber Tieren nicht lange verbergen können, wenn sie sich auf Messen und Kongressen wie der Jagd & Hund versammeln.“

+ Ein Undercover-Video von der Messe „Jagd & Hund“ in den Westfalenhallen Dortmund zeigt irritierende Szenen aus einem Verkaufsgespräch. © Kodami

Tombrock geht noch weiter. Er hält das Engagement der Jagdlobby für den Naturschutz und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften für „falsche Mythen“.

Messe Dortmund verteidigt sich gegen Vorwürfe gegen „Jagd & Hund“

„Gemetzel“, gefährdete Kinder, „falsche Mythen“: Was sagt die Messe Dortmund zu den ganzen Vorwürfen? Immerhin „laufen die Vorbereitungen für eine gelungene Ausgabe der Jagd & Hund im Januar 2024 planmäßig“, wie es von einem Sprecher gegenüber RUHR24 heißt.

Grundsätzlich, betont der Messesprecher, habe man auf der „Jagd & Hund“ 2023 keine Rechtsverstöße gegen das nationale und internationale Recht feststellen können. Aber: Im Nachgang der diesjährigen Jagd & Hund wurde bekannt, dass einzelne Aussteller gegen die Messeregeln verstoßen hatten – in dem sie die weltweit geächteten Gatterjagden auf gezüchtete Löwen angeboten hatten.

Messe Dortmund zu „Jagd & Hund“-Vorwürfen: „Keine Verstöße gegen Rechtsnormen“

Die Messe Dortmund betont jedoch immer wieder, dass im Falle angebotener Jagdreisen die Rechtsnormen des jeweiligen Jagdlandes entscheidend seien. Im Falle der im Undercover-Video gezeigten Szenen habe die Messe Dortmund „in keinem einzigen Punkt Verstöße gegen nationale oder internationale Rechtsnormen oder Bestimmungen des Washingtoner Artenschutzabkommen“ feststellen können.

+ Auf der Messe „Jagd und Hund“ 2023 in den Westfalenhallen Dortmund ist es zu Verstößen gekommen. Einzelne Anbieter boten Geschäfte an, die auf der Messe untersagt sind – etwa die Gatterjagd auf Löwen. © Grüne Dortmund

Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Angebote auf der Jagd & Hund scheint sich Tierschützern allerdings nur untergeordnet zu stellen. Immer wieder wird auf ethische Probleme hingewiesen, die die Messe Dortmund nach eigenen Angaben allerdings gewahrt sieht. Man nehme „hinsichtlich jagdethischer Fragen international eine Vorreiterrolle ein.“ (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Messe „Jagd & Hund“ in Dortmund: Ethikkommission tagt erstmals in 2023

Im Falle der in den Westfalenhallen mit Gewehren hantierenden Kinder und den Berichten über jagende Minderjährige verweist die Messe gegenüber RUHR24 darauf, dass es „in Bezug auf die Altersgrenze keine weltweit einheitlichen Vorgaben“, gäbe. „Die unterschiedlichen Regelungen sind einerseits Ausdruck des kulturellen Zugangs zur Jagd und andererseits auch das Recht souveräner Staaten.“

Ob das Recht anderer Staaten den ethischen Standards der Deutschen bzw. der Dortmunder unterliegt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. So soll eine vom Rat der Stadt Dortmund bestimmte „Ethikkommission“ nach der Sommerpause 2023 ihre Arbeit aufnehmen, wie ein Stadtsprecher gegenüber RUHR24 angab.

Ethikkommission der Stadt Dortmund soll auch über „Jagd & Hund“ debattieren

Drei Jahre, nachdem Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) dieses Gremium erstmals ins Gespräch brachte, soll die Kommission unter anderem über das Für und Wider der „Jagd & Hund“ debattieren. Ob es der Messe künftig an den Kragen geht, dürfte auch vom Urteil der Mitglieder abhängen, deren Namen nicht vor der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause veröffentlicht werden sollen, wie ein Stadtsprecher gegenüber RUHR24 angibt.

