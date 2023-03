Mega-Streik am Montag: Viele Bahnen schon sonntags betroffen

Alle Entwicklungen im News-Ticker

Am Montag (27. März) werden ÖPNV, Bahn und Flughäfen bestreikt. Gerade in NRW sind die Streik-Auswirkungen groß, auch schon am Sonntag. Aktuelle News im Überblick.

Am Montag (27. März) findet in ganz Deutschland ein gemeinsamere Streik von Verdi und EVG statt

findet in ganz Deutschland ein statt Weite Teile des ÖPNV , der Deutsche Bahn und Flughäfen sind vom Arbeitskampf betroffen – einige Bahnen werden aber trotz Streik fahren

, der und sind vom Arbeitskampf betroffen – Bereits am Sonntag (26. März) kann es wegen des Streiks zu Ausfällen und Verspätungen kommen

kann es wegen des Streiks zu kommen Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Köln – Der sich länger anbahnende Mega-Streik steht vor der Tür. Am Montag rufen die Gewerkschaften Verdi und EVG zu einem gemeinsamen Arbeitskampf im Verkehrssektor auf. Neben dem zuletzt öfter lahmgelegten ÖPNV trifft es diesmal auch viele Flughäfen sowie Züge der Deutschen Bahn und das gleich in mehreren Bundesländern. Unter anderem Nordrhein-Westfalen ist besonders stark betroffen – stellenweise bereits am Sonntag.

NRW: Mega-Streik startet bereits am Sonntag – Bahn und ÖPNV warnen vor Ausfällen

+ Große Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland werden am Montag (27. März) lahmgelegt. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Auch wenn der offizielle Warnstreik am Montag stattfindet, wird es bereits am Sonntag sowohl im Nah- als auch Fernverkehr in NRW zu Störungen kommen. Deutsche Bahn und die regionalen ÖPNV-Anbieter warnen vor „massiven Verspätungen und Ausfällen“ ab den Abendstunden. Das liege laut EVG daran, dass ganze Schichten bestreikt werden. Bei etlichen Mitarbeitenden beginnen diesen am Sonntag und gehen bis in den Montag hinein.

Auch auf die Autobahnen wird der Mega-Streik Auswirkungen haben – teilweise direkt und teilweise indirekt. So wird unter anderem am Sonntag auf die Kontrollen des Lkw-Fahrverbotes in NRW verzichtet. Nach Ansicht des Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen wird das zwar nicht zu massiven Staus führen, aber die Straßen könnten stellenweise doch etwas voller sein als sonntags üblich.

Streik auch in Köln, Bonn, Düsseldorf – so ist die Lage bei KVB, Rheinbahn, SWB am Montag

KVB in Köln : Die Beschäftigten der KVB sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

: Die Beschäftigten der KVB sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen. Rheinbahn in Düsseldorf : Die Mitarbeitenden der Rheinbahn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

: Die Mitarbeitenden der Rheinbahn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen. SWB in Bonn: Auch die Beschäftigten der SWB in Bonn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

