Mega-Streik heute: ÖPNV und Fernverkehr lahmgelegt – „Es fährt gerade nichts auf der Schiene“

Am Montag werden ÖPNV, Bahn und Flughäfen bestreikt. Gerade in NRW sind die Streik-Auswirkungen groß, so die Gewerkschaft. Aktuelle News im Überblick.

Am Montag (27. März) findet in ganz Deutschland ein gemeinsamer Streik von Verdi und EVG statt

findet in ganz Deutschland ein statt Dadurch kommt es zu massive Auswirkungen.

Weite Teile des ÖPNV , der Deutsche Bahn und Flughäfen sind vom Arbeitskampf betroffen – einige Bahnen werden aber trotz Streik fahren

, der und sind vom Arbeitskampf betroffen – Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Köln – Der sich länger anbahnende Mega-Streik steht vor der Tür. Am Montag rufen die Gewerkschaften Verdi und EVG zu einem gemeinsamen Arbeitskampf im Verkehrssektor auf. Neben dem zuletzt öfter lahmgelegten ÖPNV trifft es diesmal auch viele Flughäfen sowie Züge der Deutschen Bahn und das gleich in mehreren Bundesländern. Unter anderem Nordrhein-Westfalen ist besonders stark betroffen. Alle Streik-Entwicklungen im Überblick.

Update vom 27. März, 7:21 Uhr: Der bundesweite Warnstreik legt am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen nicht nur den Fern-, sondern auch den Regional- und S-Bahnverkehr lahm. „Es fährt gerade nichts auf der Schiene“, sagte ein Sprecher der Bahn für NRW gegenüber der dpa. Das betreffe nicht nur die Regionalverbindungen von DB-Regio, sondern auch die Linien der Bahnkonkurrenten.

Noch ist es auf den NRW-Straßen allerdings ruhig. Der WDR meldet für 7:20 Uhr lediglich 81 Kilometer Stau in NRW – für einen Montagmorgen ist das deutlich weniger als üblich. Allerdings kann sich das noch ändern.

Mega-Streik heute: ÖPNV und Fernverkehr lahmgelegt – Tausende Teilnehmer

Update vom 27. März, 6:21 Uhr: Heute ist es so weit: Seit Mitternacht streiken Verdi und EVG. Dabei handelt es sich um einen Mega-Streik. Betroffen ist der gesamte Fernverkehr der Deutschen Bahn, der ÖPNV in ganz Deutschland, sowie mehrere Flughäfen.

Allein im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen sollen laut Gewerkschaft rund 4000 Arbeitnehmer streiken. Wegen des NRW-weiten Bahn- und Nahverkehrsstreiks müssen am Montagmorgen viele Pendler auf das Auto ausweichen. Aktuell ist es allerdings noch ruhig auf den Straßen. Der WDR meldete um 6:20 Uhr landesweit nur wenige Kilometer Stau.

Diese Bereiche sind laut Angaben von Verdi und der EVG am Montag vom Mega-Streik betroffen:

Der Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen (u.a. Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, Eurobahn)

Mehrere Flughäfen in Deutschland, darunter auch der Flughafen Köln/Bonn

Der ÖPNV in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern

Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden, ebenso wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Der Streik bei der Autobahn GmbH kann Auswirkungen auf Tunnelanlagen haben

Update vom 26. März, 17 Uhr: Wie der Flughafen Köln/Bonn mitteilt, werden aufgrund des Streiks am Montag (27. März) rund 130 Flüge ausfallen. Das ist ein Großteil der rund 180 Flüge, die an dem Tag eigentlich stattfinden sollten. Bereits am Sonntagabend kann es am Airport wie auch an vielen weiteren in NRW bereits zu Einschränkungen kommen.

Mega-Streik am Montag: EVG will „auch für die Reisenden“ streiken

Update vom 26. März, 9:30 Uhr: Der Verhandlungsführer der EVG, Kristian Loroch, hat vor dem ersten Warnstreik in der Tarifrunde 2023 deutlich gemacht: „Wenn wir am Montag streiken, streiken wir auch für die Zukunft der Eisenbahnen und Busbetriebe in Deutschland. Es muss gelingen, die Berufe bei Bus und Bahn wieder so attraktiv zu machen, dass Personalmangel zu einem Fremdwort wird. Dazu gehört auch eine deutlich bessere Bezahlung. Deshalb streiken wir jetzt auch für die Reisenden. Nur mit mehr und besser bezahlten Personal kann der Verkehr auf der Schiene den hohen Erwartungen gerecht werden“, machte er deutlich.

Den Arbeitgebern warf er vor, den Warnstreik provoziert zu haben. „Wir dürfen Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Von Anfang an war klar, dass es sich unsere Kolleginnen und Kollegen nicht gefallen lassen werden, wenn die Arbeitgeber meinen, sie mit Angeboten hinhalten zu können, die den Namen eines solchen nicht verdienen. Dazu ist die Lage viel zu ernst. Die finanzielle Situation ist für viele Mitarbeitenden mittlerweile sehr angespannt. Unser Auftrag ist es, die dringend notwendige Lohnerhöhung durchzusetzen. Das wollen wir am Verhandlungstisch tun, doch die Arbeitgeber verweigern sich - und nehmen in Kauf, dass ihre Kunden, die Reisenden, unter ihrer Uneinsichtigkeit zu leiden haben“, so Kristian Loroch.

NRW: Mega-Streik startet bereits am Sonntag – Bahn und ÖPNV warnen vor Ausfällen

+ Große Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland werden am Montag (27. März) lahmgelegt. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Auch wenn der offizielle Warnstreik am Montag stattfindet, wird es bereits am Sonntag sowohl im Nah- als auch Fernverkehr in NRW zu Störungen kommen. Deutsche Bahn und die regionalen ÖPNV-Anbieter warnen vor „massiven Verspätungen und Ausfällen“ ab den Abendstunden. Das liege laut EVG daran, dass ganze Schichten bestreikt werden. Bei etlichen Mitarbeitenden beginnen diesen am Sonntag und gehen bis in den Montag hinein.

Auch auf die Autobahnen wird der Mega-Streik Auswirkungen haben – teilweise direkt und teilweise indirekt. So wird unter anderem am Sonntag auf die Kontrollen des Lkw-Fahrverbotes in NRW verzichtet. Nach Ansicht des Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen wird das zwar nicht zu massiven Staus führen, aber die Straßen könnten stellenweise doch etwas voller sein als sonntags üblich.

Streik auch in Köln, Bonn, Düsseldorf – so ist die Lage bei KVB, Rheinbahn, SWB am Montag

KVB in Köln : Die Beschäftigten der KVB sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

: Die Beschäftigten der KVB sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen. Rheinbahn in Düsseldorf : Die Mitarbeitenden der Rheinbahn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

: Die Mitarbeitenden der Rheinbahn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen. SWB in Bonn: Auch die Beschäftigten der SWB in Bonn sind am Montag (27. März) zum Streik aufgerufen.

(os und mo mit dpa)

