Mega-Event in Dortmund: „Gartenflair“ bietet erstmals Spektakel aus Holland

Das Gartenflair in Dortmund Bodelschwingh feiert in diesem Jahr Jubiläum. Dabei ist auch ein besonderes Spektakel aus Holland.

Dortmund – Das Schloss Bodelschwingh im gleichnamigen Stadtteil gehört zu den schönsten und herrschaftlichsten Gebäuden, welche die Stadt Dortmund zu bieten hat. Das Wasserschloss ist allerdings nur einmal im Jahr frei zugänglich, da es noch privat bewohnt wird. In diesem Jahr feiert das „Gartenflair“ bereits sein zehntes Jubiläum, wie RUHR24 erfuhr.

Gartenflair in Bodelschwingh feiert 10-jähriges Jubiläum – 140 Aussteller sind am Start

Und zu diesem besonderen Anlass haben sich über 140 Aussteller, darunter Künstler, Marktstände zu Themen wie Garten oder Mode und Gastronomen, aber auch prominente Gäste angekündigt. Vom 1. bis zum 3. September läuft der Erlebnismarkt im Schlosspark.

In diesem Jahr sei die Vielfalt noch größer als sonst, weil sich viele neue Aussteller angemeldet haben. Auch einige Jubiläumshighlights seien eingeplant. Unter anderem treten Sängerinnen und Sänger der Oper Dortmund auf. Das Theater Dortmund ist mit einer mobilen Bühne am Start.

„Wir freuen uns sehr, als Theater Dortmund wieder bei der Gartenflair dabei zu sein. Was verbindet uns? Beides sind ganz besondere Orte, an denen Vergangenheit und Zukunft verknüpft werden und das menschliche Miteinander eine große Rolle spielt. Unser Dortmunder Publikum liebt das.“, so die Leiterin Marketing des Theater Dortmund, Dr. Laura Faltz.

+ Die vielen weißen Zelte (Pagoden) sind ein Markenzeichen des Gartenflairs in Bodelschwingh. © Gartenflair

Stiftung von BVB-Star Subotić ist bei Dortmund Mega-Event vertreten

Auch die Stiftung von EX-BVB-Star Neven Subotić ist vor Ort, um über ihre Projekte zu informieren und Spenden zu sammeln. Der Fokus liegt auf dem Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Hygienemöglichkeiten in Ostafrika.

Beim Schlendern durch den bunten Schlossgarten entlang der verschiedenen Stände werden die Besucher von Livemusik begleitet. Auch auf der Bühne performen unterschiedliche Musiker – unter anderem aus dem Jazzbereich (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Die Geschichte des Schlosses wird ebenfalls beleuchtet. Damen und Herren in historischen Gewändern ziehen durch den Park. Ein Kunsthistoriker ist an allen Tagen vor Ort und gibt Führungen zu der 700-jährigen Schlossgeschichte. Zu der gehört auch ein alter Familienfriedhof – den einige Passanten als etwas spooky beschreiben.

Spektakel aus Holland zum ersten Mal beim Garten-Flair in Dortmund dabei

Ein großes Highlight und zum ersten Mal beim Gartenflair dabei, ist auch ein Spektakel aus den Niederlanden. Die Gänsekapelle des „Totaal Theaters“ tritt auf. An allen Tagen des Events sind die holländischen Künstler dabei – und treten gemeinsam mit einer Schar Toulouse-Gänse auf. Begleitet von Pauken und Glocken bewegt sich die Gruppe im Gänsemarsch durch den Schlosspark.

+ Das „Gartenflair“ in Dortmund-Bodelschwingh feiert in diesem Jahr Jubiläum. © Hans Blossey

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr sind die „Pantaos Windpferde“. Die Figuren wehen im Wind und werden von Akrobaten und Musik begleitet. Auch eine Stelzenläuferin und eine Märchenerzählerin werden vor Ort sein. Alle Kinder (bis 15 Jahren) in Begleitung von Erwachsenen kommen kostenlos aufs Gelände. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt. Parken geht kostenlos vor Ort. Wer mit der Bahn anreist, fährt bis „Westerfilde“ und kann dann in den Bus umsteigen.

Gastgeberin Mireta Freifrau zu Knyphausen lädt alle ein, die letzten Züge des Sommers zu genießen: „Wir sind dankbar für die vielen, treuen Besucher und Besucherinnen und unseren wachsenden Kreis an Menschen, die inzwischen auch weit anreisen, um Schloss Bodelschwingh mit unserem schönen Marktgeschehen im Spätsommer zu besuchen.“

Rubriklistenbild: © Gartenflair