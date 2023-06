Massenschlägerei zwischen Großfamilien in Castrop-Rauxel – mehrere Menschen teils schwer verletzt

Streit gerät außer Kontrolle

+ © Marc Gruber/dpa In Castrop-Rauxel sind bei einer Massenschlägerei sieben Menschen verletzt worden. © Marc Gruber/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonah Reule schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Jonah Reule schließen

In Castrop-Rauxel ist es am Donnerstag (15. Juni) zu einer Massenschlägerei gekommen. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Castrop-Rauxel – In Castrop-Rauxel im Kreis Recklinghausen (NRW) ist es am Donnerstag (15. Juni) zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei waren zwei größere Gruppen zunächst in einen Streit geraten. Medienberichten zufolge handelt es sich um zwei Großfamilien.

Als der Streit eskalierte, griffen einige der Beteiligten zu Waffen und begannen sich zu bekämpfen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Massenschlägerei dauern an.