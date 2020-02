Verschütteter Mann tot geborgen – weitere Arbeiter verletzt

Schwerer Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Paderborn stürzte eine Person über vie Stockwerke in die Tiefe.

In Paderborn ist es auf der Baustelle an der Riemekestraße zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann wurde verschüttet und nun tot geborgen.

Zu einem tragischen Arbeitsunfall ist es auf einer Baustelle in NRW gekommen.

In Paderborn sind Teile des Kreishausneubaus eingestürzt.

Ein Mann wurde unter den Betonteilen eines Treppenhauses begraben und starb.

Update: Dienstag (25. Februar), 15.49 Uhr. Die Beamten der Polizei haben nun weitere Informationen zu dem tödlichen Arbeitsunfall in Paderborn bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 59-jährigen Bauarbeiter. Der Mann war an der Riemekestraße auf einer Hochbaustelle beschäftigt.

Wie die Ermittler in einer Pressemitteilung erklärten, war der Arbeiter mit der Montage vorgefertigter Betontreppen in einem der beiden Treppenhäuser des Erweiterungsbaus der Kreisverwaltung in Paderborn beschäftigt. Plötzlich stürzte das oberste Treppenelement aus der vierten Etage ab.

Einsatzkräfte stehen vor einer Baustelle in Paderborn.

Ein 57-Jähriger konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, doch sein Kollege stürzte in die Tiefe und wurde unter den Trümmerteilen begraben. Durch die abstürzende Betontreppe wurden die Treppenelemente der Etagen darunter sowie Teile der Baustützen und -streben bis ins Kellergeschoss mitgerissen, schilderten die Paderborner Polizeibeamten.

Wie bereits berichtet, konnte der Mann nur noch tot geborgen werden. Wegen akuter Absturzgefahr konnten die Retter nicht schnell genug zu dem verunglückten Arbeiter vordringen. Drei weitere Personen kamen bei dem Arbeitsunfall in Paderborn mit leichten Verletzungen in umliegendes Krankenhäuser. Der 57-Jährige zog sich Armverletzungen zu, zwei seiner Kollegen (42/51) erlitten Schocks. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an.

Arbeitsunfall in Paderborn endet tragisch: Mann tot geborgen

Update: Dienstag (25. Februar), 14.40 Uhr. Der Rettungseinsatz in Paderborn hat ein trauriges Ende genommen. Der Arbeiter konnte von der Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie es zu dem Arbeitsunfall in Paderborn kommen konnte, müssen nun die Ermittler der Polizei klären.

Update: Dienstag (25. Februar), 14.37 Uhr. Nach dem Arbeitsunfall auf der Baustelle ist in Paderborn aktuell die Riemekestraße zwischen der Polizeiwache und der Rathenaustraße gesperrt. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Höhenretter sind dort im Einsatz, um den verschütteten Mann zu bergen.

Unfall auf Baustelle in Paderborn: Wie geht es dem verunglückten Mann?

Update: Dienstag (25. Februar), 14.17 Uhr. Zu dem Gesundheitszustand des verunglückten Mannes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzkräfte konnten bislang noch nicht zu dem Arbeiter durchdringen. Während des Rettungseinsatzes an der Kreishausbaustelle bleibt die Riemekstraße in Paderborn bis auf weiters komplett gesperrt.

Erstmeldung: Schwerer Arbeitsunfall in Paderborn – Mann auf Baustelle verschüttet

Paderborn – Zu einem schlimmen Arbeitsunfall ist es am Dienstagmorgen (25. Februar 20) in Paderborn gekommen. Auf der Kreishausbaustelle an der Riemekstraße ist eine neue Treppe eingestürzt. Ein Mann wurde unter den Trümmern verschüttet.

Großeinsatz in Paderborn: Retter versuchen Mann zu bergen

Das Unglück auf der Baustelle in Paderborn ereignete sich heute Morgen gegen 9.30 Uhr. Bei Arbeiten sollen plötzlich Teile eines Treppenhauses eingestürzt sein. Ein Mann stürzte offenbar vier Stockwerke in die Tiefe und wurde unter den herabstürzenden Trümmerteilen begraben.

Zahlreiche Rettungskräfte aus Paderborn sind vor Ort, um den Arbeiter aus seiner schwierigen Lage zu befreien. Wie es dem Mann im Augenblick geht, ist nach Angaben der Feuerwehr Paderborn unklar. Eine weitere Person erlitt bei dem Arbeitsunfall leichte Verletzungen. Weitere Information folgen in Kürze. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.