Mann raucht im ICE-Klo – dann eskaliert die Situation

Zugbegleiter angegriffen und verletzt

Ein Mann hat in einem ICE der Deutschen Bahn zwei Zugbegleiter angegriffen.

Ein Mann hatte in der Bordtoilette eines ICE geraucht. Als er darauf angesprochen wurde, soll er die Zugbegleiter angegriffen haben.

Düsseldorf – Rauchen im Zug ist eigentlich verboten. Doch das hielt einen Reisenden in einem ICE der Deutschen Bahn anscheinend nicht davon ab, auf der Zugtoilette zu rauchen.

Mann raucht im ICE-Klo – dann will er Zugbegleiter schlagen

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (3. August 2023) gegen 18 Uhr im ICE 2048, der auf dem Weg von Essen nach Düsseldorf war. Ein Zugbegleiter bemerkte den Rauch aus der Toilette. Er forderte den 29-Jährigen auf, den Toilettenraum zu verlassen. Der Mann öffnete zwar die Tür, doch dann griff er den Zugbegleiter an: „Bei der Ansprache auf sein Fehlverhalten holte er aus und schlug nach dem Zugbegleiter“, teilt die Bundespolizei mit.

Mann attackiert Zugbegleiter in ICE – und beißt einem von ihnen in den Arm

Ein weiterer Zugbegleiter kam dazu. Der 36-Jährige versuchte, einzugreifen. „Der uneinsichtige Mann attackierte beide Zugbegleiter mit Tritten und Schlägen“, heißt es von der Polizei. Der Fahrgast aus Essen biss dem 29-jährigen Mitarbeiter zudem in den Unterarm.

Am Hauptbahnhof Düsseldorf wurde der Reisende im Zug vorläufig festgenommen. Die Zugbegleiter wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Sie konnten im Anschluss weiterarbeiten. Immer wieder werden Mitarbeiter der Bahn angegriffen. So ist 2022 ein Junggesellenabschied in einem ICE eskaliert, bei dem Männer auf den Lokführer eingeprügelt haben.

Polizei rückt an – Reisender leistet Widerstand

Auf dem Weg zur Polizeiwache leistet der 29-Jährige Widerstand gegen die Polizisten. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. „Nach dem er sich beruhigte, konnte er entlassen werden“, teilt die Polizei mit. Der Mann muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (mlu)