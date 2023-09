Mann liegt nach Fenstersturz sterbend auf dem Gehweg – Autos fahren einfach weiter

Schockierender Vorfall in Gelsenkirchen

Ein 64-jähriger Gelsenkirchener stürzt aus einem Fenster und bleibt schwer verletzt liegen. Doch vorbeifahrende Autofahrer ignorieren ihn. Die Polizei ist schockiert.

Gelsenkirchen – Ein Mann ist in Gelsenkirchen aus einem Fenster gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Die Polizei hat schwere Vorwürfe gegen einige Autofahrer erhoben. Sie sollen den schwerstverletzten 64-Jährigen auf dem Gehweg gesehen haben, sind aber offenbar einfach weitergefahren, ohne zu helfen.

Autofahrer ignorieren schwer verletzten Mann

Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in Gelsenkirchen-Rotthausen. Dort ist laut Polizeiangaben ein 64 Jahre alter Mann in seiner Wohnung an der Schwarzmühlenstraße aus einem geöffneten Fenster im ersten Stock gefallen. Der 64-Jährige blieb mit schwersten Verletzungen auf dem Gehweg liegen und rief um Hilfe.

Doch bis ihm geholfen wurde, dauerte es rund 30 Minuten. Aber offenbar nicht, weil er nicht bemerkt wurde, sondern weil er von mehreren vorbeifahrenden Autos ignoriert wurde. „Aufnahmen einer Überwachungskamera, die im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ausgewertet wurden, zeigen, dass der Mann etwa 30 Minuten auf dem Gehweg lag und in dieser Zeit mehrere Fahrzeuge an dem Schwerverletzten vorbeifuhren, ohne ihm zu helfen“, berichtet eine Polizeisprecherin.

Schwer verletzter Mann stirbt kurz darauf im Krankenhaus

Ein Auto soll demnach sogar nochmal gewendet haben und erneut an dem schwerst verletzten Mann vorbeigefahren sein. „Ebenfalls, ohne zu helfen“, ergänzt die Sprecherin. Erst nach 30 Minuten bemerkten Zeugen die Hilferufe und alarmierten den Rettungsdienst. Der 64-Jährige wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber kurz darauf an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt dazu.

+ Der Rettungsdienst brachte den Mann noch ins Krankenhaus. Dort starb er kurz darauf (Symbolbild). © Justin Brosch/Imago

Polizei appelliert „an die Menschlichkeit“

Besonders das Verhalten der Autofahrer schockiert die Ermittler. Man nehme diesen Vorfall zum Anlass, „eindringlich an die Menschlichkeit zu appellieren“, sagt die Polizeisprecherin und betont: „Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder verpflichtet, zu helfen. Schauen Sie nicht weg, sondern helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe. In jedem Fall aber sollte ein Notruf abgesetzt werden.“ Denn gerade in einem akuten medizinischen Notfall zählt jede Minute. Wer einen Mensch in hilfloser Lage ignoriert und nicht hilft, kann sich außerdem wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen. (bs/ots)

