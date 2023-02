Mann bei Münster von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Lengerich

Polizei ermittelt

In Lengerich bei Münster ist es zu einem tragischen Zug-Unfall gekommen. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Münster/Lengerich – Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochabend, 15. Februar, gegen 22 Uhr in Lengerich bei Münster in Nordrhein-Westfalen gekommen. Nach Informationen von wa.de hat ein Regionalzug einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Das bestätigte die Kreispolizeibehörde Steinfurt, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat, auf Nachfrage.

Tödlicher Zug-Unfall bei bei Münster: Mann in Lengerich von Zug erfasst

Wie die WN berichten, soll es an der Unfallstelle Hinweise gegeben haben, wonach es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben könnte. Ein Polizeisprecher wollte sich im Gespräch mit wa.de nicht dazu äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen. „Ich gehe davon aus, dass wir morgen ein Ergebnis präsentieren können“, sagte er am Donnerstag, 16. Februar. Demnach könne auch ein Suizid nicht ausgeschlossen werden.

Ein Notfallmanager der Bahn habe sich zudem um die Fahrgäste im Zug gekümmert. Dem Bericht zufolge mussten sie den Zug verlassen und auf Taxen umsteigen, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Münster, wo bald eine Strecke Richtung Sendenhorst reaktiviert werden soll, sei demnach für rund drei Stunden gesperrt gewesen.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, weil leider durch die Berichterstattung die Nachahmerquote erhöht wird. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, z.B, bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).

Rubriklistenbild: © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild