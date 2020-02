Kreuzungscrash: Skoda kracht gegen Seat

Schwerer Verkehrsunfall

In Herford hat ein Mann aus Bielefeld mit seinem Skoda einen schweren Autounfall verursacht. An einer Kreuzung kollidierte er mit einem Seat.

In Herford ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen.

Ein Autofahrer aus Bielefeld hatte an einer Kreuzung eine Kollision mit einem Herforder verursacht.

Mehrere Rettungskräfte eilten den Männern zur Hilfe.

Herford/Bielefeld – Der heftige Zusammenstoß hatte sich an der Kreuzung Laarer Straße/Stedefreunder Straße in Herford zugetragen. Der 50-jährige Bielefelder übersah an der Einmündung ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug mit Herforder Kennzeichen.

Der Unfall in Herford ereignete sich bereits am vergangenen Sonntag (16. Februar 2020), wie owl24.de* berichtet. Der Skoda-Fahrer war am Nachmittag auf der Stedefreunder Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. Er fuhr auf die Kreuzung zur Laarer Straße zu.

Auf dieser Straße befand sich zum selben Zeitpunkt ein 38-jähriger Herforder mit seinem weißen Seat. Er war in Richtung Herford unterwegs und war an der Kreuzung vorfahrtsberechtigt. Doch der Mann aus Bielefeld übersah den Wagen, missachtete die Vorfahrt und es kam zu einer Kollision der beiden Autos, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Herford: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß, darunter der Unfallverursacher aus Bielefeld

Der Aufprall war so heftig, dass der Mann aus Bielefeld sowie der Fahrer aus Herford verletzt wurden. Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Sanitäter kümmerten sich um die beiden Unfallbeteiligten. Auf Facebook möchten wir von Ihnen wissen, ob die Unglücksstelle für Verkehrsteilnehmer zu schlecht einsehbar ist.

Mit Rettungswagen wurden der Bielefelder und der Herforder in umliegende Krankenhäuser gebracht. In der Klinik mussten sich beide Patienten einer ärztlichen Behandlung unterziehen. Der Skoda und der Seat waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Polizei Herford schätzten den entstandenen Sachschaden auf etwa 13.000 Euro.

